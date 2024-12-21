شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث ماجديبورج الألمانية: صور الدهس فى سوق عيد الميلاد مروعة والان مع تفاصيل الخبر

أكد المتحدث باسم مدينة ماجديبورج أن الصور مروعة ومن المبكر إعطاء أرقام دقيقة عن عدد الضحايا، فى هجوم على سوق لهدايا عيد الميلاد فى مدينة بشرق ألمانيا، حسبما أفادت قناة القاهرة الاخبارية فى نبأ عاجل لها .

وكانت أفادت وسائل إعلام ألمانية بإصابة نحو 90 شخصا إثر حادث الدهس في ماجديبورج.

كما أفادت وسائل الإعلام أيضا أن التقارير تعلن عن مقتل 11 شخصا فى حادث ماجديبورج، حسبما أفادت قناة القاهرة الاخبارية فى خبر عاجل لها.

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وأفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل فى وقت سابق سقوط "20 مصابا جراء اقتحام سيارة سوقا لعيد الميلاد بمدينة مجدبورج شرق ألمانيا".

وذكر مراسل القناة، أن وزير الداخلية الألمانى يتوجه إلى موقع حادث مجدبورج.

أكدت وكالة رويترز للأنباء وقوع إصابات فى هجوم على سوق لهدايا عيد الميلاد فى مدينة بشرق ألمانيا.