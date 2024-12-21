شكرا لقرائتكم خبر عن مزايدة شرسة بين 9 أشخاص يرفع سعر لوحة السيارة "ن م ر- 7 " لـ 11 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، الان عن مزايدة على لوحة سيارة مميزة، سعرها وصل 10 مليون و 900 الف جنيه، تحمل رقم (ن م ر - 7) ومتزايد عليها حتى الان 9 اشخاص، ذلك رغم وصول اللوحة أول أمس لسعر وصل 515 ألف جنيه فقط بين 4 مزايدين.

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية: 1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك. 2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول. 3- الضغط على "كون لوحتك الآن". 4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث". 5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت. 6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

