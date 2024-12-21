أخبار مصر

مزايدة شرسة بين 9 أشخاص يرفع سعر لوحة السيارة "ن م ر- 7 " لـ 11 مليون جنيه

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن مزايدة شرسة بين 9 أشخاص يرفع سعر لوحة السيارة "ن م ر- 7 " لـ 11 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد عبد الهادى

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 10:45 م

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، الان عن مزايدة على لوحة سيارة مميزة، سعرها وصل 10 مليون و 900 الف جنيه، تحمل رقم (ن م ر - 7) ومتزايد عليها حتى الان 9 اشخاص، ذلك رغم وصول اللوحة أول أمس لسعر وصل 515 ألف جنيه فقط بين 4 مزايدين.

 وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:  1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك. 2- تسجيل الدخول على الموقع أولاً عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول. 3- الضغط على "كون لوحتك الآن". 4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث". 5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت. 6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.
 

a9bc33cd-0a34-4774-aa28-673b79bf7bd2
e88c2c47-9d30-4ba3-a085-97a6a383d559

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements