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مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-12-2024 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

السبت، 21 ديسمبر 2024 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 21-12-2024 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:14  ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 41: 2
موعد صلاة المغرب 5:00 م
موعد صلاة العشاء  6:23

الإسكندرية        

وقت صلاة الفجر 5:21 ص
موعد صلاة الظهر 11:58
موعد صلاة العصر 2:43
موعد صلاة المغرب 5:02 م
موعد صلاة العشاء 6:26 م. 
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:11
موعد صلاة الظهر 11:49 م
موعد  صلاة العصر 2:36 م
موعد صلاة المغرب 4:55 م
موعد صلاة العشاء 6:18  م.        
 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
 

وقت صلاة الفجر 4:59
وقت صلاة الظهر 11:41
موعد صلاة  العصر 2:34 م
وقت صلاة المغرب 4:54 م
وقت صلاة العشاء 6:14 م.    

مواقيت الصلاة فى أسوان
 

وقت صلاة الفجر 5:01  ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 45: 2
موعد صلاة المغرب 5:06 م
موعد صلاة العشاء 6:24

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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