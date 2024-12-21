شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 21-12-2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالسبت، 21 ديسمبر 2024 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت 21-12-2024 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:14 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 41: 2
موعد صلاة المغرب 5:00 م
موعد صلاة العشاء 6:23
وقت صلاة الفجر 5:21 ص
موعد صلاة الظهر 11:58
موعد صلاة العصر 2:43
موعد صلاة المغرب 5:02 م
موعد صلاة العشاء 6:26 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:11
موعد صلاة الظهر 11:49 م
موعد صلاة العصر 2:36 م
موعد صلاة المغرب 4:55 م
موعد صلاة العشاء 6:18 م.
وقت صلاة الفجر 4:59
وقت صلاة الظهر 11:41
موعد صلاة العصر 2:34 م
وقت صلاة المغرب 4:54 م
وقت صلاة العشاء 6:14 م.
وقت صلاة الفجر 5:01 ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 45: 2
موعد صلاة المغرب 5:06 م
موعد صلاة العشاء 6:24
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