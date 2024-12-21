شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السبت.. درجات الحرارة تعاود الانخفاض على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني للأرصاد، حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة.

حسب بيان المركز، تعاود درجات الحرارة انخفاضها على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل والقصيم. طقس المملكة ويصاحب انخفاض درجات الحرارة، نشاطا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الرياض والشرقية.

وتمتد والانخفاض والرياح إلى أجزاء من منطقة نجران وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. هطول أمطار في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة وتكون الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.