شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تصحح خطأ فى اسمك بشهادة الميلاد بخطوات بسيطة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكتشف بعض الأشخاص خلال استخراجهم شهادة ميلاد لذويهم وجود خطأ فى الاسم كزيادة حرف أو نقصان حرف، وبخطوات بسيطة يمكن تعديل هذا الخطأ.

وتوجد أوراق مطلوبة لتصحيح الخطأ فى الاسم بشهادة الميلاد ومنها:

ـ صورة من شهادة الميلاد الوارد فيها الخطأ.

ـ استخراج شهادات ميلاد للإخوة والأخوات.

- استخراج قيد عائلى لك.

- من الممكن أن تذهب بنفسك لمصلحة الأحوال المدنية لو كان لديك وقت لتقديم طلب.

ـ ويعرض هذا الطلب على اللجنة المشكلة بكل محافظة لتصحيح قيود الأحوال المدنية.

ويحدد لك موظف الأحوال المدنية ميعاد للحضور واستخراج شهادة الميلاد الصحيحة.