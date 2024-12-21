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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين عملية الدهس التي وقعت في مدينة ماغديبورغ شرقي ألمانيا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
أدانتْ رابطةُ العالَم الإسلامي عمليةَ الدهس التي وقعت في مدينة ماغديبورغ شرقي ألمانيا، وأسفرت عن عدد من الوفيّات والإصابات.
جاء ذلك في بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدَّدتْ فيه التأكيدَ على موقف الرَّابطة الرَّافض والمُدِين للعنف والإرهاب بكافّة أشكاله وذرائعه.
وأعربت الرابطة عن صادق التضامن وخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا والمصابين، ولعموم الشعب الألماني.
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