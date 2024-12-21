القيادة العامة السورية: الجانب الأميركي أكد الوقوف معنا في مواجهة ملفات عالقة كمنطقة شمال شرق سوريا

كشفت القيادة العامة السورية، أن "الجانب الأميركي أكد الوقوف معنا في مواجهة ملفات عالقة كمنطقة شمال شرق سوريا"، وذلك بعد زيارة وفد أميركي رسمي إلى سوريا واللقاء مع زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع.

وقالت القيادة العامة السورية، إن الجانب الأميركي أكد دعمه للخطوات المعلنة من الإدارة الجديدة في سوريا وشكر جهودها في إطلاق الأميركي ترافيز.

وأوضحت القيادة العامة السورية، أن الجانب الأميركي أكد التزامه بدعم الشعب والإدارة السورية الجديدة.

وأضافت "عرضنا على الجانب الأمريكي برنامج التطوير والمأسسة الذي سيتم إطلاقه في سوريا الجديدة، وشددنا على ضرورة المحاسبة وتحقيق العدالة بملاحقة مجرمي الحرب ورموز النظام السابق، وشددنا للجانب الأميركي على دور سوريا في تحقيق السلام الإقليمي"، كما طالبت القيادة برفع العقوبات.

في وقت سابق، أوضحت مساعدة وزير الخارجية الأميركي باربرا ليف، أن "التواصل مع السوريين والاستماع إليهم بشكل مباشر مثل فرصة مهمة".

وأعلنت ليف "أننا أخبرنا الشرع أن واشنطن لن تواصل رصد مكافآت للقبض عليه"، و"ننظر في أمر العقوبات ويتعين على الحكومة السورية الجديدة أن تكون متجاوبة وتظهر التقدم".