"الجزيرة": القوات الاسرائيلية تقتحم بلدة عبوين شمال غرب رام الله بالضفة الغربية

أفادت مصادر قناة "الجزيرة"، بأن القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة عبوين شمال غرب رام الله بالضفة الغربية. ويأتي ذلك وسط تصاعد لاعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ضد الفلسطينيين، بالتوازي مع تصريحات تدعو لضم الضفة وتوسيع الاستيطان فيها. كما يأتي في ظل تواتر عمليات الفصائل الفلسطينية بالضفة ردا على تلك الاعتداءات، وإسنادا لغزة. ويستعد الجيش الإسرائيلي لنشر منظومات تكنولوجية في الضفة الغربية، وسط تقديرات بتحولها إلى ساحة قتال رئيسية، بينما تجددت الاقتحامات والاعتقالات في عدة مدن وبلدات فلسطينية.ا.

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