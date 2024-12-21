صناعة الـ"Buche de Noel" في المنزل: كلفة أقل ولذة أكبر

يُعدّ Buche de Noel من أهمّ الأصناف التي تقدّم في زمن الميلاد، هذه العادة التي ترافقت بتقديم هذا النوع من الحلوى على مائدة الطعام في الأعياد، لم تتغيّر حتى إن محلات الحلوى تحسب لهذا الوقت حساباً، بحيث تبدأ بصنع الـBuche قبل مدّة، نظراً لتهافت الناس كثيراً على شراء هذا الصنف الذي يعدّ من الأطيب.

تبدو ماي محتارة هذا العام فهل تقوم بصناعته في المنزل أم تشتريه من محل الحلويات، هي حتى لا تدري كيف يمكن أن تقوم بذلك أو ما هي المقادير التي يُمكن أن تضعها، بالرغم من انها تفضل أن تقوم هي بتحضيره، لأنها هكذا يمكن أن تشعر بفرحة العيد أكثر. هنا يشير الشيف عماد معراوي إلى أن "صنع Buche De Noel في المنزل لا يكلّف شيئاً، والأغلى ثمناً هو سعر العلبة التي تتراوح بين 7 و10$ في الأسواق".

صنع الـBuche De Noel هو الأسهل والألذّ. ويشرح الشيف معراوي أنها "تتألف من عجينة Genoise ، وهي عالمية، وتتألّف من الطحين والبيض والسكّرـ ويمكن وضع القليل من الفانيلا"، ويعتبر أن "القيمة الاساس هي للحشوة، وبالأساس الـ Buche يجب أن يصنع بـCrème au Beurre مع الكستناء، وبعد الانتهاء من صنعه يلف بورقة الزبدة ويوضع في البراد حتى يجمد". مضيفاً: "عادةً القالب الذي يصنع في المنزل يكفي لعشرة أشخاص أو أكثر، وبعد أن نصنع العجينة نقوم بإدخالها إلى الفرن، حيث تحتاج نحو عشر دقائق فقط، وعندما تبرد نقوم بدهن Crème au Beurre ، وهي الكريما التي تصنع ليغلف فيها الـBuche، وبعدها نخلطها مع Crème au chantier ونقوم بلفها، كذلك يُمكن وضع كسر الكستناء أو كسر البندق مع الحشوة".

ويشير الشيف معراوي إلى أنه "لصنع عجينة Genoise نحتاج إلى 4 بيضات، 120 غرام من السكر، 100 غرام من الطحين، 25 غرام من السمنة ورشة ملح. أما بخصوصCrème au beurre ، فنحتاج إلى 200 غرام من السكر، 3 بيضات صفار البيض و240 غرام من السمنة. ولـCrème Chantilly نحتاج إلى كوب كريما (Crème Fresh)، اضافة إلى 75 غرام من السكر البودرة". ويلفت إلى أن "صنع Buche De Noel لعشرة أشخاص لا يكلف أكثر من 15$ في المنزل، بينما إذا أردنا شراءه من الخارج فسيكون بحدود 25$ في محلات الحلويات".

إذاً لا يُمكن أن تكتمل فرحة العيد دون اللجوء إلى تحضير حلوى العيد أو الـBuche de noel ، وحتماً تحضيره في المنزل يتضمّن لذّة كبيرة ولا يستغرق الكثير من الوقت، إضافة إلى هذا كلّه فإن كلفته أقلّ من تلك الجاهزة في المحلات... ويبقى الأهمّ من هذا كلّه أن هذه كلها عادات وتقاليد، نقوم بها للاحتفال بعشاء الميلاد مع العائلة.