إعلام إسرائيلي: إبلاغ عائلات أسرى بتقدم ملموس ومن الممكن التوصل لاتفاق مبدئي خلال أسبوع إلى 10 أيام

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، عن أنه تم "إبلاغ عائلات أسرى الإسرائيليين في قطاع غزة بتقدم ملموس وأنه من الممكن التوصل لاتفاق مبدئي خلال أسبوع إلى 10 أيام".
ومع استمرار الحرب على غزة، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، عن أن "إسرائيل طلبت في صفقة التبادل مع حماس إبعاد الأسرى الفلسطينيين ذوي الأحكام العالية للخارج وليس للضفة".
ونقلت الهيئة عن مصدر مطلع، قوله إن "الطلب الإسرائيلي بإبعاد الأسرى الفلسطينيين خارج الضفة الغربية يشكل عقبة أمام المفاوضات".
إلا أن المصدر لفت إلى أن "مفاوضات صفقة تبادل الأسرى تسير في الاتجاه الصحيح".
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