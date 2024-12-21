الامارات | عُقدة المباريات الافتتاحية مستمرة منذ 30 عاماً في كأس الخليج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار مساء اليوم إلى الكويت لمتابعة اللقاء الافتتاحي للنسخة 26 من بطولة كأس الخليج، الذي سيجمع منتخب الكويت (مُستضيف البطولة) مع عُمان ضمن مباريات المجموعة الأولى.

ويسعى «الأزرق» إلى كسر عُقدة المباريات الافتتاحية التي تُطارد أصحاب الأرض، وظلت متكررة على مدار 30 عاماً.

وكانت آخر مرة يفوز فيها البلد المُستضيف في افتتاح مباريات كأس الخليج من نصيب الأبيض الإماراتي، حينما تغلب على قطر في افتتاح «خليجي 12»، التي أقيمت عام 1994، بهدفين سجلهما عدنان الطلياني ومحمد علي غلوم، ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن أي منتخب مُنظم للبطولة من تحقيق أي انتصار في المباريات الافتتاحية.

وفي افتتاح «خليجي 13» التي استضافتها سلطنة عمان عام 1996، خسر منتخب عُمان من السعودية بهدف فهد المهلل، كما انتهت المباراة الافتتاحية لـ«خليجي 14» التي جرت عام 1998 في البحرين بخسارة «المُستضيف» من الإمارات بهدف دون ردّ، سجله عادل محمد.

وتواصلت عُقدة مباراة الافتتاح خلال النسخة 15 التي أقيمت عام 2002 في السعودية، إذ تعادل أصحاب الأرض مع الكويت بهدف لكل منهما، وسجل لـ«الأخضر» سامي الجابر، فيما سجل للكويت جاسم الهويدي.

واكتفت الكويت التي استضافت النخسة 16 عام 2003، بالتعادل السلبي أمام عُمان في المباراة الافتتاحية.

وخلال المباراة الافتتاحية لنسخة «خليجي 17» التي أقيمت في قطر عام 2004، تعادلت قطر مع الإمارات 2-2، حيث سجل هدفي «الأبيض» كل من إسماعيل مطر وسبيت خاطر، في حين تعادل لـ«العنابي» وليد جاسم ووسام رزق.

ولحق الأبيض بالمنتخبات التي خسرت في الافتتاح، حينما استضاف «خليجي 18» عام 2007، في العاصمة أبوظبي، فسقط أمام عُمان 2-1، إذ سجل هدف المنتخب الإماراتي إسماعيل مطر، وأحرز هدفي الأحمر العُماني، فوزي بشير وعماد الحوسني.

وتعادلت عُمان في افتتاح «خليجي 19» التي جرت عام 2009، مع الكويت من دون أهداف.

وفي أول استضافة لليمن للبطولة الخليجية «خليجي 20» التي جرت عام 2010، خسر منتخبها بنتيجة ثقيلة أمام السعودية بأربعة أهداف دون ردّ، وجاءت الأهداف عن طريق أسامة المولد ومحمد الشلهوب ومهند عسيري ومشعل السعيد.

وسقط منتخب البحرين في فخ التعادل السلبي أمام عُمان في «خليجي 21»، التي جرت عام 2013 في البحرين وتُوج المنتخب الإماراتي بلقبها.

كما تعادلت السعودية مع قطر، في افتتاح «خليجي 22» التي استضافتها السعودية عام 2014، بهدف لكل منهما، حيث سجل للسعودية فهد المولد، فيما سجل لقطر إبراهيم الماجد.

وفي نسخة «خليجي 23» التي استضافتها الكويت عام 2017، خسر المنتخب الكويتي من السعودية 1-2، وسجل لـ«الأخضر» سلمان المؤشر ومختار فلاته، بينما جاء هدف الكويت عن طريق عبدالله البريكي.

ولم يتمكن المنتخب القطري من الإفلات من عُقدة المباريات الافتتاحية، حينما استضاف «خليجي 24» عام 2019، إذ خسر من العراق 1-2، وسجل محمد قاسم هدفي «أسود الرافدين»، فيما سجل للمنتخب القطري عبدالعزيز حاتم.

وفي النسخة الأخيرة للبطولة التي استضافتها العراق عام 2023 «خليجي 25» تعادل المنتخب العراقي من دون أهداف مع المنتخب العُماني، في المباراة الافتتاحية التي أقيمت في مدينة البصرة.