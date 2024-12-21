شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمي نفسك من الأنفلونزا في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

مع حلول فصل الشتاء البارد، تصبح حالات الأنفلونزا منتشرة بكثرة، ورغم أن لقاحات الأنفلونزا ضرورية، إلا أن الالتزام بنظام غذائي صحي لتحسين المناعة أمر ضروري أيضًا، ونقدم لك آراء الخبراء حول كيفية التعامل مع الزكام والسعال هذا الموسم، وفقا لموقع indianexpress.

خلال فصل الشتاء تزداد انخفاض درجات الحرارة من خطر التعرض للعديد من المواد المسببة للحساسية، وهذا يجعل من السهل انتشار الفيروسات والأمراض بشكل أسرع من المعتاد، ونجد أنه خلال هذه الأوقات، قد يعاني الأطفال والبالغون غالبًا من أمراض موسمية مثل السعال والحمى والإنفلونزا والعدوى، و يمكن أن يسبب هذا عدم الراحة.

قال الدكتور فيكاس ميتال، مدير قسم أمراض الرئة بمستشفى سي كي بيرلا في دلهي بالهند، إن الأنفلونزا ناجمة عن فيروس يصاب به الكبار والصغار، وتؤدي في المقام الأول إلى التهابات الجهاز التنفسي، وخاصة عند الأطفال والشباب، وفي حين تشبه أعراض الإنفلونزا غالبًا نزلات البرد الشائعة، إلا أن المرض يمكن أن يصبح شديدًا لدى الأفراد ذوي المناعة المنخفضة أو أولئك الذين يهملون العادات الصحية الأساسية ، مثل تخطي الوجبات .

أما في الفئات العمرية القصوى - الأطفال دون سن 5 سنوات والبالغين فوق 60 عامًا - يمكن أن تؤدي الأنفلونزا إلى مضاعفات مثل الالتهاب الرئوي، والتي قد تهدد الحياة.

وللحماية من الأنفلونزا، من الضروري اتباع الاحتياطات اللازمة، بما في ذلك:

- الحفاظ على التباعد الجسدي وابتعد مسافة 6 أقدام على الأقل عن الآخرين في الأماكن المزدحمة.

- ممارسة نظافة اليدين الجيدة : اغسل يديك بانتظام، وخاصة قبل لمس الوجه أو الأنف أو الفم.

- تغطية الفم والأنف: استخدم منديلًا أو مرفقًا عند السعال أو العطس.

- ارتداء قناع: إذا كان لدى الشخص أعراض البرد أو الأنفلونزا، فإن ارتداء قناع يمكن أن يمنع انتشار الفيروس.

- تقوية الجهاز المناعي لمكافحة الفيروسات، فالمناعة تعمل كدرع لمحاربة هذه المضاعفات الصحية، يجب على المرء أن يحاول دمج الأطعمة التي تحتوي على مغذيات معززة للمناعة في نظامه الغذائي اليومي".

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام للحفاظ على صحة الجسم.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم لدعم الجهاز المناعي .

- إدارة التوتر بشكل فعال.

- البقاء رطبًا بشرب الكثير من السوائل الدافئة.

- حماية أنفسهم من تلوث الهواء، الذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مشاكل الجهاز التنفسي.

هذه التدابير مهمة خلال موسم الإنفلونزا، يمكن أن تساعد هذه الخطوات في تقليل خطر الإصابة بالإنفلونزا ومضاعفاتها المحتملة.