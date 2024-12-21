شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامينات مهمة للجسم مع بداية الشتاء.. كيف تحصل عليها من طعامك؟ والان مع تفاصيل الخبر

فصل الشتاء هو الفصل الذي تنخفض فيه درجات الحرارة، هذا الانخفاض في قد يعرضك للإصابة بالعدوى وقد يضر جهازك المناعي إذا لم تتبع الكثير من النصائح الهامة الخاصة بنظامك الحياتي اليومي والغذائي وغيره.

وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن هناك الكثير من المكملات والفيتامينات التي يمكن أن تساعد الجسم على تعزيز مناعته وتحسين قوته، يجب على كل شخص مع دخول فصل الشتاء الذهاب للطبيب المختص وإجراء الفحوصات التي تبين النقص الذي يعانيه في أي نوع من الفيتامينات أو المعادن ليصف الطبيب المكملات المطلوبة ويرى مدى حاجته لها أم يفضل الاكتفاء حينها بالنظام الغذائي للحصول على العناصر الغذائية.

من أهم الفيتامينات التي يجب الحصول عليها خلال هذا الفصل:

ـ الزنك ذلك الداعم الهام لخلايا الدم والحفاظ عليها الذي يقوي من عملها ويحسن من عمل الجهاز المناعي للجسم بشكل عام، من حالة حاستي الشم والتذوق بعد أدوار البرد والتي تتاثر بشدة بعدها،ويمكن الحصول على الزنك من المصادر الطبيعية من خلال بذور السمسم وبذور اليقطين والبقوليات مثل العدس وكذلك المحار بأنواعه والمأكولات البحرية والأسماك بكل أنواعها تحتوي على نسب عالية من الزنك.

ـ فيتامين د الهام والضروري لصحة الجسم ودفاعته ضد المرض واستجابته المناعية فهو الضروري لتنسيق تلك الاستجابة المناعية تجاه الأمراض والعدوى، وضوء الشمس يعتبر من المحفزات لهذا الفيتامين الهام ويمكن تناول مكملات وغذائيه خلال فصل الشتاء بشكل جيد لتعزيز كمياته الذي يصعب استخلاصها من المصادر الطبيعية بشكل كامل.

ـ فيتامين سى ذلك الفيتامين الهام الذي يتواجد في أغلب الأطعمة الصحية والذي يعزز من صحه الجسم ومناعته وقوته وسلامة الأعصاب وسلامة الجهاز المناعي ويمنع تكرار العدوى، فضلا عن أنه يتواجد في الكثير من الأطعمة والمشروبات مثل الشاي والبروكلي والفلفل والحمضيات والبرتقال واليوسفي والكيوي والجوافة وكل الأطعمة التي تحسن من الجهاز المناعي وسرعة استشفاء الجسم.

ـ فيتامين أ من الفيتامينات بالغة الأهمية الضرورية التي تحافظ على مستويات المناعة في الجسم، كما أنها تدعم الحواجز المخاطية في الجسم أيضا لذا تستطيع تحسين قوة الجسم وسلامته ودفاعاته ضد المرض، ويمكن الحصول عليه من مصادره الغذائية أو عن طريق المكملات الغذائية أيضًا، ومنها ما يمكن تناوله والحصول عليه في الخضراوات الورقية مثل السبانخ وكذلك في الجزر وفي البطاطا الحلوة والخضراوات الخضراء والخضراوات الصفراء والخضراوات البرتقالية أيضا، فلابد من الاهتمام بنظام غذائي يحتوي على الخضراوات بشكل اساسي لتعزيز هذه الفيتامينات.

بجانب الفيتامينات والمكملات السابقه لابد من الاهتمام بنظام غذائي متكامل يحتوي على البروتين والكربوهيدرات والنشويات والخضروات بنسب جيدة متوازنة والحفاظ على الوزن الصحي للوقاية من المرض والعدوى.