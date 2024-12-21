شكرا لقرائتكم خبر عن صعوبة الكلام والرعشة علامات على نقص هذا العنصر الهام فى جسمك والان مع تفاصيل الخبر

الجسم يظهر أعراضا ظاهرة عندما يعاني من نقص العناصر والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها كي يكمل رحلته وتتمكن أجهزه الجسم من العمل بشكل سليم، فوفقا لتقرير نشر في موقع هيلث الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض، فإن هناك الكثير من الأعراض المختلفة التي قد تشير إلى النقص الحاد في نسب بعد العناصر والمعادن والفيتامينات خاصة تلك التي تتعلق بالعظام والأعصاب وسلامتهما.

تابع التقرير موضحا أن نقص الكالسيوم لا يظهر أعراضا واضحة على العظام والعضلات فقط ولكن هناك بعض الأعراض غير المعروفة أو غير الشائعة عنه والتي تظهر على الجسم بشكل واضح وتؤكد الإصابة بنقص في نسبته.

من أهم هذه العلامات أو الأعراض غير الشائعة:

التعب والوهن العام والشعور الدائم بالرغبة في الراحة

رعشة وارتعاش في الجسم بالكامل أو في الأطراف

تشنجات عضلية حادة تحدث بين الحين والآخر في الجسم

تقلصات في اليد والقدم والوجه أيضا تحدث بين الحين والآخر

التنميل أو الخدر في الأطراف الأيدي والقدمين

اضطرابات حادة في المزاج والنفسية

تغير حالة الشعر والجلد بشكل واضح وجفافهما

من الأعراض غير الشائعة ولكنها تحدث الصعوبات في الكلام وترتيبه وصعوبات أيضا في بلع الطعام والقدرة على تناوله

هذا النقص في الكالسيوم الذي يصيب بعض الأفراد يؤثر وبشكل واضح على صحة العضلات مما يؤدي إلى تقلصها، ويؤثر أيضا على نقل الإشارات العصبية وعلى تخثر الدم، كما يؤثر بشكل واضح على حالة الأعصاب لأنه يلعب دور هام في انقباضات العضلات والاعصاب، وبالتالي فعدم وجود كمية كافية من الكالسيوم يعطل عملية عمل الأعصاب والعضلات فنقص الكالسيوم في الدم يزيد من حساسية الوصلات العصبية، وبالتالي تأثر العضلات بشكل واضح وتهيجها مما يسبب انقباضات لا إرادية لها.

وقد يؤدي نقص الكالسيوم أيضا إلى اضطرابات في الصوت بشكل واضح وتشنجات في الحنجرة معروفة طبيا بهذا الإسم لأن الكالسيوم يلعب دورا هاما في طبيعه تقلص العضلات، وبالتالي عضلات الصوت تتاثر بشكل واضح مما يغير منه ويجعل هناك صعوبات في الكلام لدى البعض.

عزز نسبه بالكالسيوم لديك من خلال المتابعه لدى طبيب مختص يحدد المكملات المطلوبة الغذائية، فضلا عن الإهتمام بالأكلات التي تحتوي على الكالسيوم مثل البيض واللبن والاهتمام بنظام رياضي صحي.