شكرا لقرائتكم خبر عن مع بداية الشتاء.. أطعمة تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم والان مع تفاصيل الخبر

مع بداية فصل الشتاء رسميا نكون أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات، فيمكن أن تؤدي درجات الحرارة الباردة وساعات النهار الأقصر إلى إضعاف جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والتصلب والحالات الالتهابية مثل التهاب المفاصل.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي انخفاض النشاط البدني وزيادة استهلاك الأطعمة الغنية بالسكر والملح والدهون المشبعة إلى تفاقم الالتهاب.وفقا لموقع " NDTV"، يؤدي الطقس البارد أيضًا إلى تقييد الدورة الدموية، مما يساهم في آلام المفاصل والالتهابات، ومع ذلك، يمكن أن تساعد بعض الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة وأحماض أوميجا 3 الدهنية والمركبات المضادة للالتهابات في مكافحة الالتهاب وتعزيز الصحة العامة خلال فصل الشتاء.

هذه الأطعمة العشرة يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب في جسمك هذا الشتاء 1. الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين والسلمون غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية التي لها خصائص مضادة للالتهابات، تقلل أحماض أوميجا 3 من إنتاج الجزيئات الالتهابية مثل السيتوكينات، يمكن أن يساعد تناول حصتين من الأسماك الدهنية أسبوعيًا في تخفيف آلام المفاصل وتيبسها وغيرها من الحالات الالتهابية.

2. الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو مركب قوي مضاد للالتهابات يساعد في تقليل الالتهاب المزمن وآلام المفاصل، وتزداد فعاليته عند إقرانه بالفلفل الأسود، الذي يعزز امتصاص الكركمين، ويمكن أن يساعد إضافة الكركم إلى الحساء أو اليخنة أو الحليب الدافئ في تخفيف الالتهاب المرتبط بالشتاء.

3. الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مركبات نشطة بيولوجيًا مثل جينجيرول، والتي تساعد في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، ويمكنه تخفيف آلام العضلات وآلام المفاصل وأعراض التهاب المفاصل، يساعد شرب الزنجبيل أو إضافة الزنجبيل الطازج إلى الوجبات على تحسين الدورة الدموية وتقليل تصلب العضلات في الشتاء.

4. الخضراوات الورقية

تحتوي الخضراوات الورقية الداكنة مثل السبانخ والكرنب والجرجير على نسبة عالية من فيتامينات أ، ج، ك، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الالتهابات، تساعد هذه العناصر الغذائية في حماية الخلايا من التلف وتقليل علامات الالتهابات. يعد دمج الخضراوات في الحساء والعصائر مفيدًا خلال فصل الشتاء.

5. التوت

يحتوي التوت الأزرق والفراولة والتوت الأحمر على مضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين، التي تقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، تساعد هذه المركبات على تقليل خطر الإصابة بالأمراض الالتهابية. يمكن أن تكون إضافة التوت إلى دقيق الشوفان أو الزبادي وجبة خفيفة صحية في الشتاء.

6. الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مركبات البوليفينول التي لها تأثيرات قوية مضادة للالتهابات، فهو يقلل من إنتاج السيتوكينات الالتهابية ويحمي من آلام المفاصل، شرب 2-3 أكواب من الشاي الأخضر يوميًا يمكن أن يساعد في السيطرة على الالتهاب.

7. الثوم

يحتوي الثوم على مركبات الكبريت، مثل الأليسين، التي تساعد في تقليل الالتهاب وتعزيز المناعة، تعمل هذه المركبات على منع إنتاج المواد المسببة للالتهابات، يمكن أن يساعد إضافة الثوم إلى الحساء أو الأطعمة المقلية أو الخضراوات المشوية في دعم الصحة في فصل الشتاء.

8. المكسرات

المكسرات مثل اللوز والجوز والفستق غنية بالدهون الصحية وفيتامين هـ ومضادات الأكسدة التي تحارب الالتهابات، تحتوي الجوز على وجه الخصوص على حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو حمض دهني أوميجا 3 نباتي، يساعد تناول حفنة من المكسرات يوميًا على تقليل الالتهابات ودعم صحة القلب.

9. زيت الزيتون

زيت الزيتون البكر غني بمركب له خصائص مضادة للالتهابات، فهو يساعد على تقليل علامات الالتهاب ويدعم صحة القلب، كما أن استخدام زيت الزيتون في الطهي أو تتبيل السلطة يوفر الحماية ضد الالتهابات المرتبطة بالشتاء.

10. الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة غنية بالفلافونويدات، التي تقلل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، تساعد هذه المركبات على تحسين الدورة الدموية والحماية من الحالات الالتهابية.