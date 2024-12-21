تكنولوجيا: تقرير يكشف عن دعم تحديث iOS 19 القادم لجميع هواتف الأيفون

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضح تقرير نشر اليوم بعض التفاصيل حول تحديث iOS 19 القادم من ابل، حيث من المقرر أن يتوافق هذا التحديث مع جميع هواتف الأيفون التي تدعم الإصدار الأخير من نظام التشغيل، بينما تتوقف ابل عن دعم بعض من أجهزة الآيباد بتحديث iPadOS 19.

أكد تقرير نشر اليوم من المحلل “Mark Gurman” في بلومبرج أن ابل بدأت في العمل على تطوير الإصدارات القادمة من أنظمة تشغيل iOS 19 وiPadOS 19 والتي تنطلق بشكل رسمي في 2025، حيث تقدم ابل هذه الإصدرات للمرة الأولى في شهر يونيو خلال مؤتمر المطوريين، بينما تتوفر الإصدارات الثابتة من أنظمة التشغيل بشكل رسمي في شهر سبتمبر.

ولقد أوضح المحلل “Mark Gurman” في التقرير أن إستمرار العمل على تطوير تحديث iOS 18 بمميزات الذكاء الإصطناعي في منصة “Apple Intelligence” أدى إلى تأخير جدول ابل الزمني لبدء العمل على تطوير التحديث الجديد iOS 19.

وتشير توقعات Gurman إلى أن تحديث iOS 19 سيكون من بين التحديثات الصغيرة أو المحدودة المقدمة من ابل، لذا قد لا يتضمن هذا الإصدار العديد من المميزات الجديدة.

من جانب أخر تتوقف ابل عن دعم بعض من أجهزة الآيباد بتحديث iPadOS 19 القادم، حيث تتوقف ابل عن دعم الجيل السابع من أجهزة iPad الذي أطلق في 2019 بمعالج A10، وأيضاً الجيل الثاني من أجهزة iPad Pro الذي قدم للأسواق في 2017.

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