شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تحذر من التسطيح على القطارات: يعرضك للمسئولية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 ديسمبر 2024 03:00 ص

حذرت هيئة السكة الحديد، من تسطيح الركاب على القطار أو الركوب بين العربات، مؤكدة أن ذلك يعرض حياة الراكب للخطر والمسائلة القانونية.

ودشنت هيئة السكة الحديد، حملة موسعة تحت عنوان "سلوكنا مسئوليتنا" للتوعية بشأن الحفاظ على القطارات والممتلكات العامة التابعة للهيئة لمواجهة السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين وجمهور ركاب السكة الحديد.

كما ناشدت الهيئة المواطنين، الالتزام بالعبور من المزلقانات الشرعية وعدم العبور من المعابر غير الشرعية حتى لا تعرض حياتك والآخرين للخطر.

ويأتى ذلك فى إطار الحملة الموسعة التى أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.