شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف البروتوكول العلاجى لمتحور كورونا الجديد والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن بروتوكول علاج المتحور الجديد لكورونا والذى يتضمن علاج كافة الأعراض مشيرة إلى أن العلاجات متوفرة بمستشفيات الصدر بالجمهورية

وتابعت وزارة الصحة والسكان : يتم التعامل مع كورونا كدور البرد، والإنفلونزا، خاصة أنه لا يوجد منه خطورة مطلقا، ولا يوجد بروتوكول علاج خاص به كبداية الجائحة، ما عدا فئة محددة وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وعن أعراض الإصابة قالت إنها تتمثل في الزكام، والرشح، والبرد، والاحتقان، والصداع، والحرارة المتوسطة، أما عن المشاكل التنفسية الحادة التي كانت تحدث في السابق مثل الالتهاب الرئوي، فهي لم تختف بصورة نهائية، لكنها أصبحت قليلة جدا.

وكان الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لكورونا بوزارة الصحة والسكان،قال إن القلق بشأن متحورات كورونا الجديدة غير مبرر، مضيفًا أن ظهور المتحورات ليس أمرًا جديدًا، بل هو سمة طبيعية لتطور الفيروس منذ بداية الجائحة.

وأضاف الدكتور حسام حسنى : يتم الإعلان عن متحور جديد كل عدة أشهر، موضحًا أن المتحور العالمي الحالي، والذي لم يعلن عنه في مصر حتى الآن بدأ انتشاره منذ يونيو الماضي في العالم كله.