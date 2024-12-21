شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أعراض متحور كورونا الجديد .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لكورونا بوزارة الصحة والسكان، إن القلق بشأن متحورات كورونا الجديدة غير مبرر، مضيفًا أن ظهور المتحورات ليس أمرًا جديدًا، بل هو سمة طبيعية لتطور الفيروس منذ بداية الجائحة.

وأضاف الدكتور حسام حسنى : يتم الإعلان عن متحور جديد كل عدة أشهر، موضحًا أن المتحور العالمي الحالي، والذي لم يعلن عنه في مصر حتى الآن بدأ انتشاره منذ يونيو الماضي في العالم كله.

وشدد على أنه من الطبيعي أن تحدث إصابات موسمية مع بداية الشتاء، مؤكدًا على أن الموجة الحالية من نزلات البرد المنتشرة بشكل كبير، هي أمر طبيعي في هذا التوقيت من العام، نتيجة انتشار فيروسات مختلفة، مثل الفيروس الغدي والفيروس المخلوي، والإنفلونزا، والمتحور القديم من كورونا، ولا تعني بالضرورة وجود متحور جديد لفيروس كورونا داخل مصر.

وتابع: «كورونا لم يختف، هو موجود في العالم كله بس بيتحور، والتحورات دي بتطرأ عليه كل كام شهر وده الطبيعي» وأكد أنه حتى الآن لم يعلن عن وجود متحور جديد لفيروس كورونا داخل مصر، موضحًا أن أعراض الإصابة بالفيروس لا تختلف عن الأعراض السابقة التي جاءت في بداية الجائحة.

أما عن مدى خطورة الفيروس فأوضح أن فيروس كورونا لم يعد مميتًا كالموجات الأولى من الجائحة، حيث إنه أصبح ضعيفًا للغاية، وأقل خطورة ومضاعفات نتيجة تحوراته العديدة، موضحًا أن الفيروس أصبح يصيب الجهاز التنفسي العلوي بصورة أكبر.

وعن أعراض الإصابة قال إنها تتمثل في الزكام، والرشح، والبرد، والاحتقان، والصداع، والحرارة المتوسطة، أما عن المشاكل التنفسية الحادة التي كانت تحدث في السابق مثل الالتهاب الرئوي، فهي لم تختف بصورة نهائية، لكنها أصبحت قليلة جدا.

وفيما يخص طرق العلاج أكد أنه يتم التعامل مع كورونا كدور البرد، والإنفلونزا، خاصة أنه لا يوجد منه خطورة مطلقا، ولا يوجد بروتوكول علاج خاص به كبداية الجائحة، ما عدا فئة محددة وهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.