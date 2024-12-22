شكرا لقرائتكم خبر عن نائب قبطي يتبرع بنصف مليون جنيه لتطوير مسجد السيدة حورية ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

تبرع النائب نادر يوسف نسيم، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة بني سويف ، بمبلغ نصف مليون جنيه للمساهمة في أعمال تطوير مسجد السيدة حورية بمدينة بني سويف، فى حضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى.

وشهدت زيارة وزير الأوقاف لمحافظة بنى سويف، إعلان النائب نادر نسيم تبرعه بمبلغ نصف مليون جنيه لتطوير مسجد السيدة حورية.

وأشاد وزير الأوقاف بهذه الخطوة التي تعكس روح المحبة والتآخي بين أبناء الوطن الواحد، مثمنًا المبادرات الإيجابية التي تسهم في دعم المشروعات التنموية والدينية، مؤكدا أن هذا الموقف النبيل للنائب نادر نسيم يجسد أسمى معاني الوطنية والتكاتف بين أبناء الشعب المصري، مشيرًا إلى أن دعم مثل هذه المشروعات يُعد شرفًا لكل من يساهم فيها.



وشهدت زيارة وزير الأوقاف لمسجد السيدة حورية، تواجد وفد من مطرانية بنى سويف وأديرة مدينة ناصر الذين حرصوا على استقبال الوزير أثناء زيارته المسجد .



اصطحب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، وزير الأوقاف فضيلة الدكتور أسامة الأزهري في زيارة لمطرانية بني سويف، حيث كان في الاستقبال: نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف مطرانية بني سويف وتوابعها، على رأس جمع كبير من الكهنة والآباء والقساوسة