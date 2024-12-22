شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اشتراكات المترو 2025.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالسبت، 21 ديسمبر 2024 10:29 م
يلجأ الكثير إلى تجديد اشتراكات المترو ، مع قدوم العام الجديد 2025 ، خاصة أن اشتراكات المترو توفر الكثير من سعر التذكرة للجمهور، حيث تنقسم اشتراكات المترو حسب نوعية الجمهور "جمهور عادى - كبار السن فوق سن الـ 60 عام، طلبه، ومصابى وأسر الشهداء، وجاءت قيمة الاشتراكات كالتالى.
قيمة اشتراك المترو للجمهور العادى:
قيمة الاشتراك للجمهور العادى لمدة شهر:
منطقة واحدة – 310 جنيهات
منطقتين – 365 جنيها
ثلاث / أربع مناطق – 425 جنيها
خمس / 6 مناطق – 600 جنيه
الإشتراك الربع سنوي للجمهور العادى:
منطقة واحدة – 835 جنيه
منطقتين – 990 جنيه
ثلاث / أربع مناطق – 1250 جنيها
خمس / 6 مناطق – 1670 جنيها
قيمة الاشتراك السنوي للجمهور العادى :
خطين 4235 جنيها
ثلاث خطوط 5335 جنيه.
اشتراك كبار السن فوق سن الـ 60 عام:
اتاحة اشتراك مخفض لكبار السن بنسبة أكثر من 50 % .
قيمة اشتراك كبار السن فوق سن الـ 60 عام لمدة شهر:
منطقة واحدة – 220 جنيهًا
منطقتين – 290 جنيهًا
ثلاث / أربع مناطق – 415 جنيهًا
خمس / 6 مناطق – 470 جنيهًا
الإشتراك الربع سنوي لكبار السن فوق سن الـ 60 عام:
منطقة واحدة – 660 جنيهًا
منطقتين – 865 جنيهًا
ثلاث / أربع مناطق – 1125 جنيهًا
خمس / 6 مناطق – 1270 جنيهًا
اشتراك مصابى وأسر الشهداء:
الاشتراك الربع سنوي:
منطقة واحدة – 420 جنيها
منطقتين – 495 جنيها
ثلاث / أربع مناطق – 595 جنيها
خمس / 6 مناطق – 835 جنيها
أسعار تذاكر المترو:
حتى 9 محطات 8 جنيهات، وكبار السن 4 جنيهات.
من 10 إلى 16 محطة 10 جنيهات، وكبار السن 5 جنيهات.
من 17 إلى 23 محطة 15 جنيها، وكبار السن 8 جنيهات.
أكثر من 23 محطة بـ 20 جنيها، وكبار السن بـ 10 جنيهات.
سعر موحد للتذكرة 5 جنيهات لذوى الهمم.
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