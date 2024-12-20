شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض البرد وكورونا.. الاختلافات وطرق الوقاية ومتى تلجأ للطبيب والان مع تفاصيل الخبر

مع استمرار انخفاض درجات الحرارة وهجوم الفيروسات التي تهدد صحتنا في الشتاء، قد تجدين طفلك يعانى من أعراض مثل سيلان الأنف أو العطس، وارتفاع في درجة الحرارة، ومع نشاط متحورات كورونا مع درجات الحرارة المنخفضة قد يختلط الأمر ولا يمكن التفرقة هل هي نزلة برد أم أنفلونزا أم كورونا ؟ في حين أن الثلاثة فيروسات يمكن أن تصيب أجسامنا وتظهر عادةً كأعراض تنفسية، إلا أن هناك اختلافات بين نزلات البرد والأنفلونزا وكورونا.

ما الفرق بين البرد وكورونا؟

وفقا لموقع " iuhealth"، يمكن أن تحدث نزلات البرد الشائعة بسبب عدة فيروسات مختلفة، وتميل نزلات البرد بشكل أساسي إلى إحداث أعراض في جسمك من الحلق إلى الأعلى منها: سيلان الأنف، والتهاب الحلق، وضغط الجيوب الأنفية، والعطس، والسعال.

في حين أن نزلات البرد الشائعة تظل في الجهاز التنفسي العلوي، يمكن الشعور بالإنفلونزا في جميع أنحاء الجسم، يبدأ فيروس الإنفلونزا عادة بحمى شديدة، عادة ما تكون الحمى الشديدة حوالي 38.3 إلى 38.9 درجة ، ولكنها تتراوح من 38 إلى 40 درجات، عادة في أول يومين من ظهور الأعراض ، ستشعر أيضًا بقشعريرة وآلام في الجسم، سيعاني بعض الأشخاص أيضًا من الصداع أو السعال، تظهر أعراض الإنفلونزا عادةً في غضون يوم إلى أربعة أيام بعد التعرض لهذا الفيروس، من ناحية أخرى، يمكن أن يبدو مرض كورونا مثل أعراض البرد والأنفلونزا.

أعراض فيروس كورونا

فيروس كورونا يسبب أعراضا تشبه نزلة البرد الخفيفة إلى أنفلونزا شديدة، فالأعراض الأكثر شيوعًا لكورونا هي الحمى وسيلان الأنف واحتقان الأنف والسعال وفقدان حاسة الشم والتذوق، ويمكن أن يعاني بعض الأشخاص من اضطراب في المعدة والإسهال والغثيان، كما يمكن أن يسبب كورونا أي مجموعة من هذه الأعراض.

تبدأ أعراض مرض كورونا في الظهور بعد يومين إلى 5 أيام من التعرض للفيروس، وقد تكون معديا بمرض كورونا حتى قبل أن تلاحظ الأعراض، وقد تستمر في نشر الفيروس لمدة تصل إلى 5 إلى 7 أيام بعد ظهور الأعراض.

في حالات نادرة، يمكن أن تؤدي عدوى كورونا إلى إتلاف أعضاء مثل الكلى أو القلب أو الرئتين، كما يمكن أن تسبب جلطات الدم.

متى يجب طلب العناية الطبية

في حين يعاني معظم الأشخاص من أعراض خفيفة لمرض كورونا، فمن المهم طلب الرعاية الطبية الفورية خاصة إذا كنت تعاني من أي مما يلي:

ألم أو ضغط مستمر في الصدر.

مشاعر الارتباك المفاجئة.

عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظا.

أي جزء من وجهك أو شفتيك يتحول إلى اللون الأزرق.

ضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس.

قد تشير هذه الأعراض إلى انخفاض مستوى الأكسجين في الدم، أو الإصابة بالالتهاب الرئوي، أو مشاكل أخرى تتطلب عناية طبية فورية.

أعراض نزلات البرد الشائعة

يمكن أن تجعلك نزلات البرد الشائعة تشعر بالتعاسة، ولكن مقارنة بفيروس كورونا الجديد والأنفلونزا، تكون الأعراض خفيفة عادةً وقد تشمل:

سيلان الأنف أو احتقانه.

العطس.

السعال.

التعب.

التهاب الحلق.

الصداع.

نزلات البرد الشائعة ليست مميتة، ولكن بما أن المناعة المتراكمة تضعف على مدار العام، فقد تصاب بنزلة البرد الشائعة نفسها عدة مرات، وتستمر الأعراض عمومًا من سبعة إلى عشرة أيام بينما يحارب جهازك المناعي الفيروس.

الوقاية من العدوى

تنجم هذه الفيروسات عن نفس الأسباب، وهى العدوى التي تنتقل عبر الرذاذ التنفسي، يمكنك الإصابة بنزلة البرد أو الأنفلونزا أو كورونا إذا عطس شخص ما، ولمست أو استنشقت تلك الرذاذ.

أسهل طريقتين لتجنب الإصابة بالعدوى هما: غسل يديك بشكل متكرر وارتداء قناع إذا كنت في مناطق ذات كثافة سكانية عالية أو تقضي وقتًا بالقرب من أي شخص قد يكون مريضًا. هذا مهم بشكل خاص إذا كنت تعاني من أي ظروف صحية تعرضك لخطر الإصابة بالمرض.

يمكنك أيضًا المساعدة في الوقاية من فيروس كورونا والإنفلونزا من خلال اللقاحات، ويتوفر لقاح محدث للإنفلونزا كل عام لتغطية السلالات الفيروسية المتوقعة في ذلك العام، كما يتم تعديل جرعات معززة لمرض كورونا بشكل متكرر لتغطية السلالات الأكثر انتشارًا من الفيروس.