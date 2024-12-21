تكنولوجيا: مراجعة لجهاز Lenovo ThinkBook 16 Gen 7 الأفضل لمنصّة الأعمال والذكاء الأصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - طورت لينوفو جهاز Lenovo ThinkBook 16 Gen 7 بتصميم ومميزات ترتقي بهذا الإصدار ليكون من بين أفضل الأجهزة المطورة لمنصة الأعمال والذكاء الإصطناعي.

التصميم

يأتي جهاز ThinkBook 16 Gen 7 بتصميم يحاكي إلى حد كبير جهاز ThinkBook 16 Gen 6 باللون الرمادي ثنائي النغمات في الهيكل الخارجي، أيضاً يأتي 16 Gen 7 بنفس الأبعاد تقريباً بوزن 1.6 كجم، وأبعاد 14.1 في 10 في 69. إنش.

ويتميز الجهاز بقاعدة بلاستيكية وشاشة IPS بحواف نحيفة في محيط الشاشة، كما يضم الإطار العلوي نتوء الكاميرة Web التي تدعم دقة 720 أو 1080 بيكسل أو Full HD IR للتسجيل عبر “Windows Hello”، كما تأتي الكاميرة بغطاء لحماية الخصوصية، مع تقنية إلغاء الضوضاء.

أيضاً تأتي لوحة المفاتيح بتصميم بحجم كامل بإضاءة خلفية إختيارية لذا يتوافق هذا التصميم مع منصة الأعمال بكفاءة، كما تتضمن لوحة المفاتيح لوحة NumPad، مع أسهم بحجم قياسي 75 في 120مم، كما تأتي لوحة اللمس بحجم قياسي، ويأتي زر التشغيل الرئيسي إلى اليمين والذي يدعم أيضاً إستشعار البصمة، وتتميز لوحة المفاتيح بشكل عام بنقر صاخب، إلا أنها تقدم الدقة المطلوبة.

وتتضمن اللوحة السفلية لجهاز ThinkBook 16 Gen 7 شبكة تهوية تتكون من اثنان من الصفوف، مع ثلاثة من الأقدام المميزة بتصميم مطاطي، واثنان من فتحات المكبرات الصوتية.

ويتم دفع الهواء الساخن عبر فتحة التهوية في الخلف وفي التجربة العملية تصل بعض الحرارة للشاشة أثناء التشغيل المكثف لوحدة المعالجة المركزية في الجهاز.

كما تدعم لينوفو الجهاز بعدد من المنافذ التي تشمل منفذ USB Type-C 3.2 من الجيل الثاني بسرعة 10 جيجابت في الثانية في الجانب الأيسر مع DisplayPort 1.4، ومنفذ USB Type-A 3.2 من الجيل الأول بسرعة 5 جيجابت في الثانية والذي يدعم Always On.

أيضاً هناك منفذ HDMI 2.1 لدعم شاشة خارجية بدقة 4K عند معدل تحديث 60Hz، مع منفذ Thunderbolt 4 / USB4 ويتوافق مع DisplayPort 2.1 مع مقبس مشترك للصوتيات.

ويدعم أحد منافذ USB C توصيل الطاقة بمعايير “Power Delivery 3.1″، ويضم الجانب الأخر فتحة Kensington Nano، وLAN، مع منفذ USB Type-A 3.2 (Gen. 1) بسرعة 5 جيجابت في الثانية، مع فتحة لقارئ بطاقة SD.

الشاشة

تدعم لينوفو جهاز ThinkBook 16 Gen 7 بشاشة مميزة بحجم 16 إنش، بدقة 1080 بيكسل FHD، وتقدم الشاشة عرض واضح من الزوايا المختلفة، كما تقدم الشاشة تغطية لونية بمعايير sRGB في نطاق واسع لذا ستدعم الشاشة مهام التصميم بشكل جيد، ولدعم مهام التحرير تدعم AdobeRGB لتحرير إحترافي للصور وتصميم الجرافيك وأيضاً الطباعة، هذا إلى جانب دعم معايير DCI-P3.

وفي إختبار الشاشة قدمت سطوع 286 cd/m² بنسبة مع SDR في المنتصف، وأقصى إنحراف بنسبة 8%، من جانب أخر تقدم الشاشة تباين 1290:1.

الآداء

تدعم لينوفو الجهاز بمعالج Core Ultra 7 155U، وذاكرة DDR5 5600 MHz، كما يأتي بسعة تخزين M.2 PCle SSD Gen4، ولقد صمم الجهاز للعمل كمنصة للعمل بدعم من تقنية الذكاء الإصطناعي، وفي التجربة العملية يقدم الجهاز آداء سريع وفعال في المهام الشائعة من عرض PDF وتحرير مقطع فيديو من دقة 4K إلى 1080 بيكسل خلال 12 دقيقة فقط، كما قدم الجهاز آداء جيد في العمل على التحرير بإستخدام Adobe Photoshop.

أيضاً في إختبارات آداء الجهاز مع مهام الذكاء الإصطناعي في تطبيقات Microsoft 365 أو Google Workspace قدم الجهاز آداء ممتاز في معالجة مهام الذكاء الإصطناعي.

من جانب أخر لا يأتي الجهاز بآداء مثالي مع كرت الشاشة مقارنة بمحطات العمل المخصصة، إلا أن كرت الشاشة يأتي بآداء جيد في تشغيل الألعاب السريعة، وبث الفيديو، أو تحرير الصور الخفيفة، وبشكل عام يقدم الجهاز أقوى آداء في تنفيذ المهام الإنتاجية.

البطارية

تدعم لينوفو جهاز Lenovo ThinkBook 16 Gen 7 ببطارية مميزة بقدرة 45whr، ومع ضبط إعدادات الجهاز من السطوع ودقة العرض بمستوى متوسط يمكن للجهاز أن يستمر بعمر شحن يصل إلى 16 ساعة في تشغيل الفيديو، من جانب أخر عند تشغيل محتوى بدقة 4K يقتصر عمر الشحن على 9 ساعات من التشغيل فقط.

هل تحتاج لشراء جهاز Lenovo ThinkBook 16 Gen 7؟

يستهدف هذا الإصدار بشكل رئيسي دعم المستخدمين قي المهام الإنتاجية بآداء قوي بدعم ممتاز من تقنية الذكاء الإصطناعي، إلا أنه لن يكون الإختيار الأمثل في تشغيل الألعاب، كما يقدم آداء متوسط في مهام التحرير، لذا يدعم منصات الأعمال بنسبة أكبر بالآداء المطلوب.

ويمكنك الحصول على تجربتك الآن عند الشراء عبر الرابط التالي:

https://www.extra.com/en-sa/thinkbook/c/8290