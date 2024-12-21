تكنولوجيا: تسريب مواصفات OnePlus Watch 3: دعم ECG ومزايا صحية متطورة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة OnePlus لإطلاق هواتف OnePlus 13 وOnePlus 13R في 7 يناير، إلى جانب إصدار جديد من سماعات OnePlus Buds 3 Pro بلون مميز. وفي سياق آخر، تشير تقارير إلى أن الشركة تعمل على تطوير ساعة ذكية جديدة تحمل اسم OnePlus Watch 3.

ووفقًا لتقرير حصري من Smartprix، من المتوقع أن يتم إطلاق الساعة عالميًا في الربع الأول من عام 2025، مع وعد بتقديم ميزات متقدمة لتعزيز تنافسها في سوق الأجهزة القابلة للارتداء.

تُظهر الصور المسربة أن OnePlus Watch 3 تحتفظ بتصميمها الأنيق، لكنها تضيف ميزة جديدة رئيسية: قرص دوار. هذه الميزة، المشابهة لتقنية Digital Crown من أبل، تهدف إلى تحسين تجربة التنقل، خاصة في الحالات التي تكون فيها شاشة اللمس غير عملية، مثل عندما تكون اليد مبتلة. كما تم التأكيد على دعم ميزة تخطيط القلب (ECG)، مما يعزز قدرات التتبع الصحي للساعة ويضعها في منافسة مباشرة مع ساعات ذكية مثل Samsung Galaxy Watch وApple Watch. ومع ذلك، قد يتأثر توفر ميزة ECG حسب شهادات الأسواق المختلفة.

ستدعم الساعة أيضًا اتصال LTE، مما يسمح لها بالعمل بشكل مستقل عن الهاتف الذكي. يمكن للمستخدمين إجراء المكالمات، استقبال الإشعارات، وبث الموسيقى دون الحاجة إلى هاتف مقترن. ومع ذلك، قد تقتصر هذه الميزة على أسواق محددة في البداية، مع احتمال إطلاقها أولًا في الصين.

يشير التقرير إلى أن OnePlus Watch 3 قد تحتوي على معالج Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1، مع ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 2 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 32 جيجابايت.

سيتم تزويد الساعة ببطارية تبلغ سعتها 500 مللي أمبير، إلا أن شهادة سابقة من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) تشير إلى أن البطارية قد تكون أكبر بسعة تصل إلى 631 مللي أمبير. ستعمل الساعة بنظام تشغيل مزدوج يجمع بين WearOS وRTOS، مثل الجيل السابق.

ومن حيث الحجم، تظهر قائمة FCC أن الساعة ستأتي بأبعاد 46.6 × 47.6 × 11.75 ملم، ما يجعلها أكبر قليلًا من الإصدار السابق. ونظرًا لحصولها على شهادة FCC، يبدو أن إطلاقها العالمي قد يكون قريبًا جدًا.

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