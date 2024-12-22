شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المحامين تواصل اليوم المقابلات الشخصية للمتقدمين للقيد بالجدول العام والان مع تفاصيل الخبر

تواصل النقابة العامة للمحامين، عمليات إجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، من الراغبين في القيد بالجدول العام للنقابة، اليوم الأحد، بنادي المحامين النهري بالمعادي.

وشددت نقابة المحامين على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي "بدلة كاملة، والكرافتة"، مع ضرورة إحضار ملف وأوراق التقديم الخاصة بكل متقدم، وإحضار نتيجة الكشف الطبي للمتقدمين من الأقاليم خارج القاهرة الكبرى.

ولفتت نقابة المحامين الى أنه يجرى إخطار كافة المتقدمين للمقابلة الشخصية بالموعد المحدد عبر رسائل الواتس اب، ويتم نشر الأسماء على الموقع الإلكتروني وصفحة النقابة الرسمية.

