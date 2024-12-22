شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لتوفير رواتب مدربي قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى إدارة نادى الزمالك ، في الوقت الحالي، لتوفير مرتبات مدربي قطاع الناشئين، حيث لم يتقاض المدربون رواتبهم منذ 3 أشهر، وهو ما دفع المدربين للتساؤل داخل القطاع عن وقت الحصول على رواتبهم.

ووعدت إدارة الزمالك مدربى القطاع بتوفير رواتبهم في أسرع وقت لإنهاء تلك الأزمة، وكشف مصدر مسئول بالقطاع أن هذا الأمر طبيعى ويحدث في جميع الأندية وسيحصل المدربون على رواتبهم بشكل طبيعى خلال الفترة المقبلة.

في سياق مختلف، طالب السويسرى جروس، المدير الفني للزمالك، مسئولي النادى بسرعة حسم ملف تجديد عقد أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق مؤكداً لهم أنه من العناصر والركائز الأساسية في الفريق ولن يسمح برحيله قبل الانتقالات الشتوية المقبلة.

وشدد جروس على ضرورة التجديد لزيزو حتى يحافظ على تركيزه في الملعب، خاصة أن السويسري يعلم أن مثل هذه الأمور تأخذ كثيراً من ذهن اللاعب، ولا بد أن تتوافر جميع طلباته حتى يعطى كل ما لديه في الملعب.