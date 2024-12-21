تكنولوجيا: التنقل بالإيماءات في Android XR: 3 أزرار جديدة لتحسين تجربة المستخدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يدعم Android XR العديد من طرق الإدخال، حيث قامت جوجل بتطوير نظام “التنقل بالإيماءات” الذي يعتمد على تخطيط مكون من ثلاثة أزرار مألوفة.

عند رفع يدك، تظهر دائرة في حاوية ماس عائمة. وعند جمع إصبعي الإبهام والسبابة معًا للضغط عليها، يظهر قرص يحتوي على مثلث “الرجوع” المألوف، دائرة “Launcher”، ومربع “الأحدث”. يمكنك التمرير إلى الزر المطلوب ثم تركه للضغط عليه.

يُطلق على هذا النظام “التنقل بالإيماءات” في Android XR، وهو يشبه إلى حد كبير التنقل بثلاثة أزرار كما في الهواتف، ولكنه يوفر تجربة أكثر كفاءة مقارنة بالنقر على زر في سماعة الرأس للرجوع في كل مرة.

وعلى نطاق أوسع، يدعم Android XR تقنيات تتبع اليد والعين، حيث تعمل جوجل على بناء ميزة “الاكتشاف التلقائي” التي تسهل التبديل بين هذه الخيارات. كما يدعم النظام إدخال لوحة المفاتيح والماوس ووحدة التحكم، بالإضافة إلى التحكم الصوتي من خلال Gemini.

من جهة أخرى، يمكن فتح التطبيقات في Android XR ضمن إحدى المساحتين المتوفرتين. في Home Space، يتعايش التطبيق جنبًا إلى جنب مع التطبيقات الأخرى، مما يتيح تجربة تعدد المهام مع واجهة مستخدم مسطحة ثنائية الأبعاد.

أما في Full Space، حيث يتخذ التطبيق مركز الصدارة، يتم تحسين التطبيقات الأخرى وتقليصها. على سبيل المثال، يمكن الانتقال من عرض شرائح صور جوجل المسطح إلى وضع ثلاثي الأبعاد أو عرض نماذج ثلاثية الأبعاد من خلال بحث جوجل.

تُظهر تجربة Google TV في Full Space واجهة دائرية كبيرة، بينما يعرض Google Meet “مركبات مدارية” عائمة تنفصل عن النافذة الرئيسية. وهناك أيضًا إمكانية توفير بيئات مخصصة لا تتفاعل معها، مثل إعداد المسرح المنزلي المزيف في Google TV.

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