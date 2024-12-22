شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد نسب تنفيذ أعلى كوبرى فى مصر بمسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع والان مع تفاصيل الخبر

تواصل وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى، تنفيذ كوبري خور مايو، والذى يعد أعلى كوبرى فى مصر ، ويتم تنفيذه ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين مطروح ضمن شبكة القطارات السريعة المصرية.

ومشروع كوبري خور مايو يربط بين ضفتي جبلين يمر بينهما مجرى سيل رئيسي بمنطقة مايو، ويتم تنفيذه من خلال شركات مصرية تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى.

ويتكون الكوبري من 9 محاور بطول إجمالي للأعمال الخرسانية 550 م وبعرض 14 مترا، ويعتبر الكوبري هو الأعلى المنفذ بمصر، حيث يبلغ ارتفاعه بمحورين منه 80 مترا، لكل محور، والباقي بارتفاعات متدرجة على محاور تم تشكيلها على متدرجات بأسطح الجبلين.

ويتم تنفيذ الهيكل العلوي باستخدام نظام العربات المتحركة بارتفاع 8 أمتار على ارتفاع 80 مترا، بطول 340 مترا، وهناك ثلاث محاور من الباكيات المعدنية طول كل محور 60 مترا ووزن إجمالي 3 آلاف طن، سيتم تنفيذها بالرفع بالأوناش العملاقة.



كوبري خور مايو



كوبري خور مايو اعلى كوبرى فى مصر



اعلى كوبرى فى مصر