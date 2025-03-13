شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالخميس، 13 مارس 2025 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 13-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:42 ص
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 29: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:02 م
موعد صلاة العشاء 7:19 م
وقت صلاة الفجر 4:46 ص
موعد صلاة الظهر 12:10 م
موعد صلاة العصر 3:33 م
موعد صلاة المغرب 6:06 م
موعد صلاة العشاء 7:24 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:38 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 م
موعد صلاة العصر 3:25 م
موعد صلاة المغرب 5:58 م
موعد صلاة العشاء 7:15 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:31 ص
وقت صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 5:51 م
وقت صلاة العشاء 7:05 م
وقت صلاة الفجر 4:39 ص
موعد صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 23: 3 م
موعد صلاة المغرب 5:58 م
موعد صلاة العشاء 7:10 م
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