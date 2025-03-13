شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13-3-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الخميس، 13 مارس 2025 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الخميس 13-3-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 4:42 ص

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 29: 3 م

موعد صلاة المغرب 6:02 م

موعد صلاة العشاء 7:19 م مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:46 ص

موعد صلاة الظهر 12:10 م

موعد صلاة العصر 3:33 م

موعد صلاة المغرب 6:06 م

موعد صلاة العشاء 7:24 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:38 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 م

موعد صلاة العصر 3:25 م

موعد صلاة المغرب 5:58 م

موعد صلاة العشاء 7:15 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ مواقيت الصلاة فى الإسكندريةوقت صلاة الفجر 4:46 صموعد صلاة الظهر 12:10 مموعد صلاة العصر 3:33 مموعد صلاة المغرب 6:06 مموعد صلاة العشاء 7:24 ممواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 4:38 صموعد صلاة الظهر 12:01 مموعد صلاة العصر 3:25 مموعد صلاة المغرب 5:58 مموعد صلاة العشاء 7:15 ممواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:31 ص

وقت صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 5:51 م

وقت صلاة العشاء 7:05 م مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 4:39 ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 23: 3 م

موعد صلاة المغرب 5:58 م

موعد صلاة العشاء 7:10 م

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز