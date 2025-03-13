شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: مازلنا نناقش حتى هذه الساعة المبادرة المصرية لإعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمى باسم الخارجية الأمريكية، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بداية من ولايته يتحدث عن أن أمريكا والمجتمع الدولى تركز على إعادة إعمار غزة والظروف المعيشية المناسبة فى القطاع.

وأضاف سامويل وربيرج خلال مداخلة من أبو ظبى عبر زووم بقناة إكسترا نيوز، أن ترامب رجل أعمال وكان يعمل فى القطاع الخاص فى البنية التحتية والمبانى فى نيويورك، إذا فهو يعلم أنه يجب توفير الظروف المعيشية المناسبة لأى شعب، ويرى أن الظروف الان فى قطاع غزة صعبة".

تابع سامويل وربيرج مازلنا نناقش حتى هذه الساعة المبادرة المصرية لإعمار غزة، وتصريح ترامب ليس فيه تناقض، لأنه لم يقل أن أمريكا ستقوم بطرد وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ويفكر كرجل أعمال ويرى أن هناك وقت طويل لكل المسؤلين كى يقوموا بإعادة الإعمار فى قطاع غزة.



