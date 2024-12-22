شكرا لقرائتكم خبر عن "كهرباء جنوب القاهرة" تقضى على 13% من نسب سرقات التيار بالشركة والان مع تفاصيل الخبر

نجحت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس طارق عبد الشافى في تحقيق انجاز جديد بالشركة لأول مرة منذ ما يقرب من 4 سنوات بعد القضاء على 13% من نسب سرقات التيار الكهربائى بالشركة، والتي تسببت في خسائر مالية ضخمة لقطاع الكهرباء بشكل عام، وللشركة بشكل خاص.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس طارق عبد الشافى، تمكنت خلال فترة لا تتعدى الـ5 أشهر من خفض نسبة الفقد بالشركة التي كانت وصلت في يوليو الماضى إلى 43% على مستوى الشركة بالكامل، ووصلت إلى 60% بمعظم قطاعات جنوب الجيزة بسبب سرقات التيار الكهربائى وتراجع نسب التحصيل بالشركة.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركة جنوب القاهرة أكبر شركة توزيع على مستوى الجمهورية وارتفاع نسب الفقد بها كان يؤثر بشكل سلبي على الوضع المالى للشركة القابضة لكهرباء مصر، موضحاً أن الشركة نجحت في خفض نسبة الفقد إلى 30% بعد تنفيذ خطة الوزارة لتكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي وإعادة تقيم قيمة الممارسات لكبار المشتركين.

وأشار المصدر إلى أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تستهدف الوصول بنهاية العام الحالي إلى 25% نسبة الفقد بالشركة، لتصبح بذلك في صدارة شركات التوزيع من حيث الأعلى تنفيذا لخطة الوزارة لخفض نسب الفقد.