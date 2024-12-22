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إلى من ننتسب؟

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أراد الله بتجسده أن يعطي قيمة للإنسان، لهذا جعل نسبه مرتبطا بالإنسان، ولكن غالبيتنا اختارت أن تفهم هذه الرسالة معكوسة.

فبدل أن نعمل على ربط نسبنا بالله كوننا أولاده وورثة ملكوته، بنعمة منه، ترانا نتكبر على الله نفسه ونعتبر أنه هو من يحتاجنا وليس العكس.

أراد الله أن يربطنا به لخلاصنا، فلماذا نعمل على فك هذا الارتباط؟ ولأي غاية؟ ومن هو الرابح فعليا من هذه الخطوة؟.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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