شكرا لقرائتكم خبر عن بهجمات "الدرونز".. أوكرانيا تنقل الحرب إلى قلب روسيا والان نبدء بالتفاصيل

هجوم أوكراني

الدمام - شريف احمد - نقلت أوكرانيا الحرب إلى قلب روسيا صباح اليوم السبت بهجمات بطائرات بدون طيار، ذكرت السلطات المحلية أنها ألحقت أضرارا بمبان سكنية، في مدينة قازان، في منطقة تتارستان، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من خط المواجهة.وذكرت الخدمة الصحفية لحاكم تتارستان، رستم مينيخانوف أن ثماني طائرات بدون طيار هاجمت المدينة.وأصابت ست منها مبان سكنية، فيما أصابت واحدة منشأة صناعية وتم إسقاط واحدة فوق نهر، حسب البيان.وذكرت السلطات المحلية أنه ليس هناك أي ضحايا، وتم وقف الرحلات الجوية في مطار قازان.ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء الألمانية اليوم السبت، أن مدينة قازان أعلنت على تطبيق تليجرام، أن الهجوم بطائرات بدون طيار تسبب في نشوب حرائق ولم تتوافر معلومات أولية عن سقوط الضحايا.وذكر مسؤولون أن فعاليات كبرى كانت مقررة نهاية الأسبوع، تم إلغاؤها لأسباب أمنية.وكتبت وزارة الدفاع على تطبيق تليجرام أن الهجمات بطائرات بدون طيار وقعت في ثلاث موجات من اتجاهات مختلفة.