التقى وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال منسق لجنة الطوارئ الحكومية ناصر ياسين ووزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي اليوم توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشّؤون الإنسانيّة ومنسّق مكتب تنسيق الشّؤون الإنسانيّة (أوتشا) الذي يقوم بجولة في لبنان بعد تعيينه في منصبه الجديد. شارك في الاجتماع منسق الامم المتحدة في لبنان عمران ريزا ومستشارا وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار وفريق عمل مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في لبنان.
وجرت مناقشة الوضع الانساني المستجد نتيجة العدوان الاسرائيلي والحاجة إلى دعم اكثر من نصف مليون من الأهالي المتضررين من العدوان بشكل مباشر والذين خسروا منازلهم وسبل عيشهم، وكذلك اللبنانيين العائدين من سوريا نتيجة التطورات الأخيرة. وأشار فليتشر إلى انه سيضمن ذلك في تقريره إلى مجلس الأمن.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسين والحلبي بحثا الوضع الانساني ودعم المتضررين من العدوان الاسرائيلي مع فليتشر بحضور عمران ريزا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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