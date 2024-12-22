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بعد الدمار في "مايوت".. ارتفاع ضحايا إعصار "شيدو" بموزمبيق

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واس - مابوتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الدمار في "مايوت".. ارتفاع ضحايا إعصار "شيدو" بموزمبيق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت اليوم حصيلة ضحايا إعصار "شيدو" إلى أكثر من 76 شخصًا و500 جريح، وفق ما أفادت السلطات الموزمبيقية.
وأوضح المعهد الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في موزمبيق أن الإعصار الذي سبب دمارًا واسعًا في أرخبيل مايوت بالمحيط الهندي خلّف أكثر من 380 ألف متضرر.
الإعصار شيدو يضرب موزمبيق- أ ف ب

إعصار "شيدو"

يذكر أن السلطات الموزمبيقية أعلنت في وقت سابق عن مصرع 45 شخصًا، جراء هذا الإعصار الضخم الذي رافقته رياح بسرعة 260 كلم في الساعة وأمطار بلغت 250 ملم خلال 24 ساعة.
التدمير في إقليم مايوت الفرنسي بعد إعصار شيدو- أ ف ب

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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