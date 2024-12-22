شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الدمار في "مايوت".. ارتفاع ضحايا إعصار "شيدو" بموزمبيق والان نبدء بالتفاصيل

إعصار "شيدو"

الدمام - شريف احمد - ارتفعت اليوم حصيلة ضحايا إعصار "شيدو" إلى أكثر من 76 شخصًا و500 جريح، وفق ما أفادت السلطات الموزمبيقية.وأوضح المعهد الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في موزمبيق أن الإعصار الذي سبب دمارًا واسعًا في أرخبيل مايوت بالمحيط الهندي خلّف أكثر من 380 ألف متضرر.يذكر أن السلطات الموزمبيقية أعلنت في وقت سابق عن مصرع 45 شخصًا، جراء هذا الإعصار الضخم الذي رافقته رياح بسرعة 260 كلم في الساعة وأمطار بلغت 250 ملم خلال 24 ساعة.