الذكاء الاصطناعي بين السلبيات والإيجابيات وكيف يؤثر على حياة أطفالنا؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2024 10:25 صباحاً - الذكاء الاصطناعي حديث الساعة على صفحات الجرائد والمجلات، وبات يشكل حيزًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة، ولديه القدرة على المساعدة في حل المشاكل المعقدة، ولكننا عرفنا أيضًا مخاوف جدية عنه، خصوصاً الطرق التي قد يغير بها حياة الأطفال والمراهقين.

فعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يتقدم بشكل أسرع مما يتوقعه أي شخص، فإننا لم نفكر بعد في تأثيره على الرفاهية الاجتماعية والعاطفية للأطفال، الذين لديهم قابلية كبيرة للارتباط بالألعاب- وحتى قبل مرحلة الإنترنت والأجهزة المحمولة-!

من هنا يتبادر إلى الذهن سؤال واحد هو: كيف يؤثر الذكاء الاصطناعي بين السلبيات والإيجابيات في حياة أطفالنا؟ اللقاء والدكتور محمود حسن أستاذ الحاسب الآلي والبرمجة الإلكترونية للشرح والتفسير.

فوائد الذكاء الاصطناعي للأطفال

طفلة تشاهد إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي

أشار خبراء صحة الأطفال في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" إلى أن الأطفال في جميع أنحاء العالم أصبحوا يستخدمون الذكاء الاصطناعي بشكل يومي تقريبًا، ويمكن للذكاء الاصطناعي والمراقبة الأبوية الجيدة أن تحسن حياة الأطفال بطرق إيجابية وعصرية ومنها:

تحسين الخبرات التعليمية

مع تقدم الذكاء الصناعي، تسابقت الشركات المهتمة بالتعليم لإنشاء نماذج ذكاء اصطناعي تلبي احتياجات الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 سنة، ويولّد ردودًا مناسبة بحسب العمر فقط.

لقد أنشأ الذكاء الاصطناعي قوته وإمكاناته المثيرة، طريقة تعليمية وممتعة للأطفال؛ للوصول إلى المعلومات على الإنترنت، ولكن مع مراعاة الحماية والأمان المناسبين للعمر.

كما يمكنه مساعدة الأطفال في تحسين مهاراتهم اللغوية وحتى تعلم لغات جديدة، مع تقدم الذكاء الصناعي تسابقت الشركات المهتمة بالتعليم لإنشاء نماذج ذكاء اصطناعي تلبي احتياجات الأطفال.

الذكاء الاصطناعي يعزز الإبداع:

نحن نعيش في عالم مرئي، لذا يحتاج الأطفال إلى طرق للتعبير عن أفكارهم من خلال الصور والتصوير والرسوم البيانية وغيرها،

لهذا يعد الذكاء الاصطناعي ذا قيمة للفنانين الناشئين، وأيضًا للأطفال الذين يرغبون في إنشاء عروض بيانية ومخططات، ورسوم متحركة.

وقد يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على تحفيز الأطفال والتفاعل معهم بطرق جديدة؛ حيث يوفر طرقًا جديدة للاستمتاع واكتشاف عالمهم.

الذكاء الاصطناعي يساعد في حل المشكلات:

من خلال التفاعل مع الروبوتات الاجتماعية، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحسن الطريقة التي يعبر بها الأطفال عن أفكارهم وتحليلهم للمواقف، ويمكنه أيضاً تحسين قدرات فهمهم بشكل نقدي.

كما أظهرت الدراسات أن الأطفال الذين يتفاعلون مع هذه الروبوتات الاجتماعية عرضة لأن يعاملوها كشريك بشري، كما يساعد التفكير النقدي الأطفال في التعاون والتواصل مع الروبوتات بشكل إنتاجي.

الذكاء الاصطناعي يجهز الأطفال لفرص الوظائف في المستقبل:

الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُعِد الأطفال في سن مبكرة للفرص المستقبلية في سوق العمل المتطور بسرعة، كما يمكن أن يوفر للأطفال الكفاءات والمعرفة اللازمة للنجاح في عالم التكنولوجيا.

مثل برمجة الحاسوب وتحليل البيانات، وذلك من خلال فهم إمكانيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، كما يمكن للأطفال أن يحظوا ببداية جيدة في الاستكشاف والتحضير لحياة مهنية في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأطفال

خطأ الإفراط في اللعب مع تقنيات الذكاء الاصطناعي

على الآباء إدراك أن الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين بالنسبة للأطفال، والعامل الحاسم هو الأبوان اللذان عليهما توجيه أطفالهما ومراقبتهم كي ينعموا بأكبر فائدة، وأقل ضرر من الذكاء الاصطناعي ؛ فالذكاء الاصطناعي يمكن أن يلحق الضرر بالأطفال والأسر، خاصة أن عالم الإنترنت كبير ومفتوح، ومن طبيعة الطفل أنه فضولي ويحب الاكتشاف، وهذا ما يفتح الأبواب نحو المخاطر.

قد ينشر الكراهية والتحيز والصور النمطية:

بما أن الذكاء الاصطناعي "يتعلم" من كل ما يجده على الإنترنت، فقد تعكس منصات الذكاء الاصطناعي نفس المتحيزات التي تهدد بتقسيمنا وعزلتنا، وبالتالي فإن المحتوى الذي يُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي يعزز الصور النمطية والأكاذيب، وعلى البالغين أن يكونوا جاهزين للحديث مع الأطفال عما يرونه عبر الإنترنت.

الشخصيات الوهمية وراء محتالي الإنترنت:

المخاطر المقلقة للغاية للأطفال عبر الإنترنت تتمثل في: تهديد المعتدين والمحتالين، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي على وجه التحديد أن يُمكّن المحتالين عبر الإنترنت الاختباء وراء شخصيات وهمية.

وهؤلاء المحتالون يمكنهم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء روايات تحاكي قصص الأطفال، مما يزيد من خطر استمالة الأطفال واستغلالهم.

كما أن الألعاب والعوالم الافتراضية التي يُنشئها الذكاء الاصطناعي تقدم فرصًا كبيرة للتفاعل الاجتماعي، ولكنها يمكن أيضًا أن تعرّض الأطفال لسلوك عدواني.

انتهاك خصوصية الأطفال وذويهم:

يجمع الذكاء الاصطناعي كمية هائلة من البيانات، فعلى سبيل المثال، عُثر على لعبة واحدة تسجل المحادثات بين الآباء والأطفال وأي شخص آخر قريب، مع إمكانية نقل البيانات من هذه المحادثات إلى أطراف ثالثة.

ومن الصعب متابعة التقارير المتعلقة بالألعاب والأجهزة التي قد تنتهك خصوصية عائلتك، ولكن قد يرغب الآباء في تجنب الألعاب التفاعلية التي يمكنها التحدث مع الأطفال.

دعم العزلة الاجتماعية في المجتمع:

يواجه الأطفال والمراهقون حالياً وباء العزلة الاجتماعية، ويمكن أن تقلل الأنظمة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي من الوقت الذي يقضونه في التفاعل مع الآخرين.

تابع تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض الترفية

تقنيات الذكاء الاصطناعي

تعزيز الإبداع: يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي تحفيز الخيال، مثل إنشاء الفن أو القصص، مما يعزز التفكير الابتكاري الضروري لحل المشكلات.

تعزيز المهارات الرقمية: يساعد التعرف على الذكاء الاصطناعي الأطفال على اكتساب مهارات أساسية للتعامل مع العالم الرقمي، مما يهيئهم لمتطلبات المستقبل.

تشجيع الفضول: تتيح الألعاب والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الإجابة على تساؤلات الأطفال بشكل تفاعلي، مما يعزز رغبتهم الطبيعية في الاستكشاف والتعلم.

الذكاءالاصطناعي لأغراض الدراسة

طفل عبقري

تعليم متخصص: يتيح الذكاء الاصطناعي تكييف العملية التعليمية وفقاً لاحتياجات كل طفل، مما يساعدهم على التقدم بوتيرتهم الخاصة ويدعم شعورهم بالكفاءة الذاتية.

تقديم ملاحظات فورية: توفر أدوات الذكاء الاصطناعي تصحيحات في الوقت الفعلي، مما يعزز السلوكيات التعليمية الإيجابية ويقلل من الإحباط.

الوصول إلى مصادر متنوعة: يفتح الذكاء الاصطناعي الباب للوصول إلى كم هائل من المعلومات، مما يعرض الأطفال لوجهات نظر متنوعة ويعزز التفكير النقدي.

أعرفي الفرق بين التفكير النقدي والإبداعي

عيوب السماح للأطفال باستخدام الذكاء الاصطناعي

طفلة تفرط في الجلوس أمام الشاشة

خطر الاعتماد المفرط: قد يؤدي الإفراط في استخدام الذكاء الاصطناعي إلى تثبيط الخيال، حيث يمكن أن تحل المخرجات المحددة مسبقاً محل الجهد الإبداعي المستقل.

تقليل النشاط البدني: قد يؤدي التفاعل الطويل مع الذكاء الاصطناعي إلى سلوكيات خمولة، مما يؤثر سلباً على الصحة البدنية والعقلية.

مخاطر الخصوصية: يمكن أن تتضمن التفاعلات مع الذكاء الاصطناعي جمع البيانات، مما يثير قضايا أخلاقية ومخاطر التعرض لمحتوى غير مناسب.

التأثير السلبي لاستخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض الدراسة

ضعف التفكير النقدي: قد يؤدي الاعتماد المفرط على أدوات الذكاء الاصطناعي إلى تراجع مهارات حل المشكلات، حيث قد يتخطى الأطفال عملية التفكير للوصول إلى الإجابات. غياب التفاعل البشري: لا يستطيع الذكاء الاصطناعي محاكاة الفروق العاطفية للتعليم البشري، مما قد يؤثر على التنمية الاجتماعية والعاطفية للأطفال. الإفراط في المعلومات: قد يقدم الذكاء الاصطناعي كمًّا هائلاً من المعلومات، مما يربك الأطفال ويعيق قدرتهم على التركيز على المفاهيم الأساسية.

*ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.