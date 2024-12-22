شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الأوقاف والإرشاد م/ المهرة يعلن عن إقامة مسابقة وزارة الأوقاف والإرشاد للقرآن الكريم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعلن مكتب الأوقاف والإرشاد م/ المهرة عن إقامة مسابقة وزارة الأوقاف والإرشاد للقرآن الكريم في الفروع التالية القراءات العشر حفظ القرآن الكريم صغار الحفاظ [ ذكور - إناث ] تجويد التلاوة الآذان [ للذكور] وذلك على النحو التالي : تبدأ عملية الاستقبال والتسجيل للمشاركين عبر مكاتب المديريات بالمحافظة يوم الأحد بتاريخ ٢١ جمادى الآخر ١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٢م تبدأ عملية التصفيات الأولية للمتسابقين المشاركين في المسابقة يوم الأحد ٢٨ جمادى الآخر ١٤٤٦هـ الموافق ٢٠٢٤/١٢/٢٩م يبدأ التنفيذ للفائزين في التصفيات يوم الإثنين ١٠-١٥ رجب ١٤٤٦هـ الموافق ١١-١٦ يناير ٢٠٢٥م علما بأن التصفية ستكون في مكتب الأوقاف والإرشاد بديوان المحافظة للراغبين في التسجيل التواصل عبر الواتس 774048565

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب الأوقاف والإرشاد م/ المهرة يعلن عن إقامة مسابقة وزارة الأوقاف والإرشاد للقرآن الكريم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.