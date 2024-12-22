تعرف على تشكيله منتخبنا الوطني الرسمية أمام منتخب العراق في مباراة افتتاح مباريات المجموعة الثانيه من بطولة خليجي 26

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عدن - ياسمين التهامي - �عرف على تشكيله منتخبنا الوطني الرسمية أمام منتخب العراق في مباراة افتتاح مباريات المجموعة الثانيه من بطولة خليجي 26 عدن - ياسمين التهامي - �عرف على تشكيله منتخبنا الوطني الرسمية أمام منتخب العراق في مباراة افتتاح مباريات المجموعة الثانيه من بطولة خليجي 26

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