زينة تستعد للمشاركة في الدراما التركية.. ما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2024 04:20 مساءً - فاجأت الفنانة زينة جمهورها بإمكانية اتجاهها للعمل في الدراما التركية خلال الفترة المقبلة.

زينة في الدراما التركية

أكدت زينة أنها تلقت عرضاً للمشاركة في عمل تركي لكنها لم تحسم قرارها حتى الآن، وروت التفاصيل قائلة: "اتعرض عليّا مسلسل تركي، قريت السيناريو بس هما بيعملوه بطريقة مختلفة شوية، بيكتبوا 5 حلقات وبعدين واحنا شغالين يكتبوا باقي الحلقات، أنا معرفتش خصوصاً الدور طالعة مصرية لسه بشوف، وإن شاء الله يبقى فيه حاجة كويسة".

وقد تفاعل محبو زينة مع هذا الخبر، وأبدى عدد كبير منهم حماسهم لهذه التجربة التي ستضيف لمشوارها الفني خبرات جديدة.

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أحدث أعمالها الفنية

تعيش زينة حالة من الانتعاش الفني خلال الفترة الحالية، فهي تنتظر عرض أحدث أفلامها "الدشاش"، المقرر طرحه في دور العرض المصرية بتاريخ 1 يناير المقبل، وفي سينمات الدول العربية بتاريخ 15 يناير.

فيلم "الدشاش" بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، أحمد الرافعي، مريم الجندي، تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

ويعود محمد سعد للتعاون مع زينة في فيلم "الدشاش"، بعد تعاونهما في السابق في فيلم "بوشكاش" من إخراج أحمد يسري، وتأليف أحمد فهمي، وشارك في بطولته عزت أبو عوف وإدوارد.

ذلك إلى جانب استكمال تصوير مسلسل "العتاولة 2" الذي سيتم عرضه الموسم الرمضاني المقبل بالتعاون مع أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، ثراء جبيل، هدى الإتربي، ميمي جمال، محمد نجاتي، حنان سليمان، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، زينب العبد، منة بدر تيسير، صفوة، محمد التاجي. والعمل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.

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