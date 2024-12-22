بالتزامن مع اقتراب عرضه.. لقطات تصدرت الترند من برومو فيلم الدشاش

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2024 04:20 مساءً - خلال الساعات الماضية، تم طرح البرومو التشويقي لفيلم الدشاش الذي يمثل عودة محمد سعد للفن بعد غياب عدة سنوات، وتفاعل الجمهور مع برومو هذا العمل وتصدر عدد من مشاهده ترند مؤشرات البحث.

لقطات من برومو الدشاش

بمتابعة البرومو اتضح أنه سيطرت حالة من الغموض والتشويق على قصة العمل، حيث تدور الأحداث حول الانتقام والبحث عن الحقوق الضائعة التي يقوم بها محمد سعد، وهو ما جعل الجمهور يتحمس لهذا العمل لأنه شكل جديد سيقدمه محمد سعد للجمهور بعيداً عن الأدوار الكوميدية التي اعتاد على تقديمها.

وشهد البرومو أيضاً تحولاً ملحوظاً في شخصية محمد سعد، حيث تحول من شخص يعمل في نظافة أحد المساجد، ثم تتحول حياته إلى عالم الملاهي الليلية والعصابات.

زينة ستظهر أيضاً بشكلٍ مختلف خلال أحداث العمل، حيث ظهرت وهي تجسد شخصية فتاة من الأرياف بطريقة كوميدية، لم تقدمها من قبل. وكان لافتاً للانتباه في البرومو، ظهور الفنان الكبير رشوان توفيق في برومو العمل، وتجسيده لدور الناصح الورع الذي يتواصل معه الجانب الخير من شخصية محمد سعد.

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أبطال فيلم الدشاش

فيلم "الدشاش" من المقرر طرحه في دور العرض المصرية بتاريخ 1 يناير المقبل، وفي سينمات الدول العربية بتاريخ 15 يناير، وهو من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، أحمد الرافعي، مريم الجندي، تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.

ويعود محمد سعد للتعاون مع زينة في فيلم "الدشاش"، بعد تعاونهما في السابق في فيلم "بوشكاش" من إخراج أحمد يسري، وتأليف أحمد فهمي، وشارك في بطولته عزت أبو عوف وإدوارد وسعيد طرابيك.

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