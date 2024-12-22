تكنولوجيا: Xbox تطلق وحدة تحكم 8BitDo Ultimate Mini المصممة للأيدي الصغيرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت 8BitDo عن وحدة التحكم السلكية Ultimate Mini المصممة خصيصًا لأجهزة Xbox، والتي تستهدف اللاعبين ذوي الأيدي الصغيرة.

تتميز وحدة التحكم بحجمها الصغير ووزنها الخفيف، حيث يبلغ عرضها 135.2 ملم (~5.3 بوصة) ووزنها 189.6 جم (~0.42 رطل). وللمقارنة، فإن وحدة التحكم Xbox Series X/S يبلغ عرضها 152.9 ملم (~6.02 بوصة) وتزن 280 جم (~0.62 رطل).

تقدم وحدة التحكم Ultimate Mini ميزات متطورة مثل مشغلات Hall-Effect، وعصا التحكم المضيئة بإضاءة RGB محيطة. تتيح هذه الإضاءة للمستخدمين الاختيار بين ثلاثة أوضاع ديناميكية: Fire Ring، وLight-Tracking، وRainbow Ring.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الوحدة على مصدات، ومشغلات نبضية، وأزرار حركة، ولوحة D. تؤكد 8BitDo أن الوحدة مزودة بقبضة محسنة واهتزاز عالي الدقة لتعزيز تجربة اللعب. كما تضم وحدة التحكم مقبس صوت 3.5 ملم لتوصيل سماعات الرأس بسهولة.

أكدت 8BitDo توافق وحدة التحكم السلكية عبر USB مع أجهزة Xbox Series X وXbox Series S وXbox One وأجهزة الحاسب التي تعمل بنظام Windows 10/11. تتوفر الوحدة بثلاثة ألوان جذابة: الأخضر الشفاف، والأبيض الشفاف، والوردي الشفاف.

يمكن للعملاء في الولايات المتحدة شراء وحدة التحكم من Amazon مقابل 34.99 دولارًا، بينما يستطيع العملاء في دول أخرى طلبها عبر متجر 8BitDo الإلكتروني.

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