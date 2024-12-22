شكرا لقرائتكم خبر عن 8 خرافات عن الصحة والبشرة واللياقة البدنية تجنبها فى السنة الجديدة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

مع حلول عام 2025، يحث الخبراء على ضرورة تحقيق التوازن الصحي عن طريق التعرف على الخرافات والحقيقة حول الصحة العامة، ويقدم هذا التقرير موقع indianexpress.

لا يكتمل أي نقاش حول الصحة واللياقة البدنية دون التركيز على النظام الغذائي، وذلك لأن ما تستهلكه من طعام لا يؤثر فقط على صحتك الجسدية، بل يؤثر أيضًا على صحتك العقلية وبشرتك وشعرك.

وعلى هذا النحو، يرغب الخبراء في مساعدتك على اتخاذ قرارات صحية في العام الجديد، ولذا قدمت الدكتورة مانجوشا أجراوال، استشارية أولى في الطب الباطني بمستشفى جلين إيجلز باريل مومباي بالهند هذا، ومن الحقائق والخرافات التالي:

1-الأسطورة: الكربوهيدرات هي عدوك

الحقيقة: غالبًا ما يُنظر إلى الكربوهيدرات على أنها ضارة، لكنها ضرورية لعمل الدماغ والحفاظ على مستويات الطاقة، يمكن أن يكون تناولها باعتدال مفيدًا. والمفتاح هو اختيار الكربوهيدرات الصحية مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات، من الضروري إيجاد توازن صحي.

2-الأسطورة: يجب عليك شرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا

الحقيقة: قد تختلف احتياجات الترطيب من شخص لآخر اعتمادًا على عوامل مختلفة مثل الأنشطة والمناخ الذي تعيش فيه والحالة الصحية، وإن شرب 8 أكواب من الماء ليس حلاً واحدًا يناسب الجميع، إذ إن شرب القليل جدًا أو الكثير جدًا قد يكون ضارًا بصحتك.

3-الأسطورة: استخدام منتجات العناية بالبشرة باهظة الثمن يؤدي إلى نتائج أفضل

الحقيقة: لا يهم مدى غلاء منتجات العناية بالبشرة؛ بل يجب أن تناسب منتجات العناية بالبشرة نوع بشرتك وملمسها ولونها واحتياجاتها للحصول على نتائج أفضل، بغض النظر عن سعرها.

4-الأسطورة: التدخين الإلكتروني أكثر أمانًا من التدخين التقليدي

الحقيقة: إن التدخين أو استخدام السجائر الإلكترونية من شأنه أن يضر برئتيك ويجعلك مدمنًا بسبب محتوى النيكوتين، ومن المعتقد أن التدخين الإلكتروني أكثر أمانًا من التدخين التقليدي، وإن الإقلاع عن التدخين واستخدام السجائر الإلكترونية من شأنه أن يساعد في حماية صحتك.

5-الأسطورة: البقاء جائعًا يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل أسرع

الحقيقة: يظل بعض الأشخاص جائعين لفترات طويلة لإنقاص الوزن على الفور، وقد يؤدي هذا إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، مما يجعل من الصعب إنقاص الوزن بكفاءة، وقد يؤدي أيضًا إلى نوبات شراهة في تناول الطعام بمجرد العودة إلى نافذة الأكل، بدلاً من ذلك، ركز على تناول وجبات متوازنة في أحجام صغيرة.

6-الأسطورة: كل ارتفاع في مستوى الجلوكوز هو كارثة على صحتك.

الحقيقة: ارتفاع نسبة الجلوكوز أمر طبيعي وجزء طبيعي من عملية الهضم، وهناك سبب وراء قياس نسبة السكر في الدم بعد ساعتين، فالهوس بالارتفاع أكثر إرهاقًا من الارتفاع نفسه، ولكن قد تشير الارتفاعات المزمنة والمتطرفة إلى مشاكل صحية أساسية مثل مقاومة الأنسولين.

7-الأسطورة: تدريبات القوة تجعل المرأة ضخمة وغير أنثوية

الحقيقة: إن مستويات هرمون التستوستيرون لدى النساء أقل بكثير من الرجال، لذا فإن تدريب القوة لن يجعلهن ضخمات، ولكنه أمر حيوي لتحسين صحة العظام، والوضعية، واللياقة البدنية بشكل عام.

8-الأسطورة: شرب عصائر الخضروات النيئة مثل القرع هو الحل النهائي

الحقيقة: جميع الخضراوات النيئة غنية بالأوكسالات، والتي قد تؤدي إلى حصوات الكلى إذا تم تناولها بكميات زائدة، من الأفضل تناولها مطبوخة، فيمكن أن تكون العصائر مصدرًا للفيتامينات ولكنها تفتقر إلى الألياف، وهي ضرورية للهضم والشبع، فالخضراوات الكاملة أفضل بكثير، حيث توفر التغذية المتوازنة وتدعم الصحة على المدى الطويل