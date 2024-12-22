شكرا لقرائتكم خبر عن علامات مبكرة لأورام المخ لا تتجاهلها.. الصداع المزمن أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر أورام المخ من أكثر الحالات فتكًا والتي لا تظهر عليها أعراض حتى تصل إلى حجم معين، وقد يكون من الصعب معرفة متى يجب التحدث إلى الطبيب بشأن الأعراض غير العادية التي قد تشير إلى وجود ورم في المخ، وعندما تظهر الأعراض، فإنها غالبًا ما تشبه أعراض حالات أخرى أقل خطورة، بحسب موقع تايمز ناو.

الصداع المزمن، من بين أكثر أعراض أورام المخ شيوعًا، على الرغم من أن عددًا لا يُحصى من الأشخاص الذين لا يعانون من السرطان يعانون أيضًا من الصداع نتيجة للتوتر أو الإجهاد أو الجفاف أو مشاكل عصبية غير مهددة للحياة.

ووفقًا للدكتور ساثويك آر شيتي، استشاري جراحة المخ والأعصاب في مستشفى مانيبال بالهند، هناك بعض العلامات التحذيرية التي تشير إلى الأعراض المبكرة لأورام المخ، والتي لا ينبغي تجاهلها.

العلامات التحذيرية وأعراض أورام المخ المبكرة



الصداع

وفقًا للدكتور شيتي، من بين كل هذه الأعراض، ربما يكون الصداع أحد أكثر الأعراض شيوعًا. قال الدكتور شيتي لصحيفة تايمز ناو: "يمكن أن يكون الصداع شديدًا أو متكررًا أو مستمرًا. يشكو بعض المرضى أيضًا من صداع شديد في الصباح الباكر مرتبطًا بالتقيؤ - يحدث هذا في المرضى الذين يعانون من زيادة الضغط داخل الجمجمة".

عندما يعاني المرضى من هذا الصداع، غالبًا ما يكون التقييم التفصيلي مطلوبًا.

نوبات

تشير النوبات إلى نوبات مفاجئة من التشنجات اللاإرادية الناجمة عن نبضات كهربائية غير منضبطة في الدماغ. في حين يمكن أن تحدث النوبات بسبب حالات أخرى مثل الصرع، يمكن أن يهيج ورم المخ الخلايا العصبية في الدماغ - مما يؤدي إلى تقلصات العضلات، والارتعاش، والخدر، والوخز.

قال الدكتور شيتي: "يجب على المرضى الذين يعانون من نوبات غير مبررة أو نوبات متأخرة أو نوبات في مرحلة البلوغ استشارة الطبيب للتقييم السريري والتصوير لاستبعاد أي ورم في الدماغ".

مشاكل الرؤية

ويمكن أن تتأثر رؤيتك بسبب الإصابة المباشرة للأعصاب البصرية بالورم أو ثانويًا لزيادة الضغط في الدماغ بسبب ورم في مكان آخر من الدماغ، فقال الدكتور شيتي: "يعاني بعض المرضى من فقدان الرؤية الطرفية - وهذا شائع بشكل خاص مع الأورام مثل أورام الغدة النخامية، وقد يتأثر جانب واحد من مجال رؤيتهم".

وقد يعاني بعض المرضى الآخرين أيضًا من ازدواج الرؤية أو مشكلة الرؤية المزدوجة.

متى يجب ألا تتجاهل الأعراض؟



وفقًا للدكتور شيتي، بصرف النظر عن هذه الأعراض الشائعة، قد تكون هناك أيضًا بعض الأعراض الأخرى، والتي تشمل فقدان السمع التدريجي والمتقدم. وقال: "عندما يحدث هذا، وخاصة عند الأطفال أو الشباب أو الأشخاص في منتصف العمر، فإن التقييم التفصيلي إلزامي".

يمكن أن تساعد اختبارات قياس السمع والتصوير في تقييم سبب فقدان السمع. قد يعاني بعض المرضى من اختلال التوازن أثناء المشي أو صعوبة في تنسيق الحركات. يُرى هذا عندما تنشأ الأورام في المخيخ، وهي منطقة الدماغ التي تتحكم في الحركة أو تنسقها.

تشمل العلامات الحمراء المهمة الأخرى ضعفًا تدريجيًا في جانب واحد من الجسم أو خدرًا في جانب واحد - يحدث هذا عندما ينشأ الورم في القشرة الحركية أو الحسية في الدماغ.

خرافات شائعة حول أورام المخ



هناك عدد من الخرافات المحيطة بأورام المخ وأعراضها. والأكثر شيوعًا هي:

تؤثر جميع أورام المخ على الوظيفة الإدراكية

لا تؤثر جميع أورام المخ على الوظيفة الإدراكية، فقد يتأثر الإدراك اعتمادًا على مكان الورم، ولكن الأورام في المناطق غير البليغة من الدماغ يمكن أن تظل صامتة لسنوات عديدة دون التسبب في تدهور إدراكي أو تغيرات سلوكية أو مشاكل في الذاكرة.

جميع أورام الدماغ سرطانية

جميع أورام الدماغ ليست سرطانية، حيث يمكن أن يكون العديد منها حميدًا وغير مميت. يستمر المرضى المصابون بهذه الأورام الحميدة في عيش حياة طبيعية عندما يتم علاجهم بشكل مناسب.

معظم أورام الدماغ وراثية

فقط عدد قليل من أورام الدماغ وراثية، ولكن الغالبية ليست كذلك.

تؤثر أورام الدماغ على كبار السن فقط

لا تؤثر أورام الدماغ بالضرورة على كبار السن فقط، حيث يمكن أن تحدث في أي عمر، بما في ذلك الأطفال والشباب والبالغين في منتصف العمر.

الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة يسبب أورام الدماغ

حتى الآن، لا يوجد دليل قاطع يقول إن استخدام الهواتف المحمولة يمكن أن يسبب أورام الدماغ.