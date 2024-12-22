تعرفوا إلى أفضل 10 مسلسلات أجنبية لعام 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2024 10:25 صباحاً - على مدار 12 شهراً، قدم التلفزيون العالمي مجموعة متنوعة من المسلسلات التي تنوعت ما بين الكوميديا، الدراما، الجريمة، التاريخ وغيرها، كل هذه المسلسلات لاقت استحساناً كبيراً لدى الجمهور والنقاد لدرجة أن كثيراً منها جاء امتداداً لمواسم سابقة لهم.

ومن خلال الموضوع التالي، سنتعرف إلى أكثر المسلسلات التي ضمنت لنفسها نجاحاً في عام 2024، وفقاً لموقع Variety.

Somebody Somewhere

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شخص ما في مكان ما أو Somebody Somewhere هي دراما تلفزيونية مكونة من 3 أجزاء، وقد تم عرض الموسم الثالث في 2024، وتدور أحداثه حول سام التي تكافح للتأقلم مع من في مسقط رأسها كانساس، حيث دائماً تشعر بأنها غريبة في بلدتها، ومع ذلك، وفي صراعها مع الخسارة والقبول، تجد لاحقاً مجتمعاً حيث يجتمع أشخاص مثلها وسط صراعاتهم في الحياة، فتكتشف نفسها ومجتمعاً من الغرباء الذين لا يتأقلمون ولكنهم لا يستسلمون.

المسلسل من بطولة بريدجيت إيفرتجيف، هيلر ماري، كاثرين غاريسون.

Shōgun

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ينتمي المسلسل لنوعية الأحداث التي تتناول ملحمة أسطورية تاريخية وبشكلٍ خاص في القرن السابع عشر، وأحداث المسلسل مستوحاة من الرواية الأكثر مبيعاً في عام 1975 التي تحمل نفس الاسم، من تأليف جيمس كلافيل، وأيضاً مسلسل NBC المكون من خمسة أجزاء وقد تم عرضه عام 1980، وبالطبع جاءت النسخة المُقدمة هذا العام من المسلسل مميزة للغاية، وتم تقديمها بحرفية فنية عالية، وتدور أحداث المسلسل حول البحار (جون بلاكثورن)، الذي يُجنده الزعيم الياباني (تورانجا) في سبيل الوصول للحكم.

Industry

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يقدم هذا المسلسل نظرة من الداخل إلى الصندوق الأسود للتمويل العالي من خلال متابعة مجموعة من المصرفيين الشباب، وهم يخوضون عالماً تنافسياً شديداً للحصول على وظيفة خلال أوقات الركود التي أعقبت الأزمة المالية في عام 2008.

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Tokyo Vice

يواجه الصحفي الأمريكي جيك أدلشتاين الذي يعمل لصالح إحدى الصحف في طوكيو، أحد أقوى زعماء الجريمة في المدينة، فينضم إلى فرقة شرطة طوكيو.

المسلسل من بطولة أنسيل إلجورت، كين واتانابي، راشيل كيلر.

The Sympathizer

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تقع أحداث المسلسل مع اقتراب حرب فيتنام من نهايتها، حيث يفر جاسوس كان جزءاً من جيش فيتنام الجنوبية إلى الولايات المتحدة ويقيم في مجتمع للاجئين، حيث يواصل جمع المعلومات الاستخباراتية والإبلاغ عنها إلى الفيت كونغ.

المسلسل من بطولة هوا زواندي، روبرت داوني جونيور، فريد نجوين خان.

John Mulaney: Everybody’s in LA

يستكشف الممثل الكوميدي جون مولاني مدينة لوس أنجلوس خلال أسبوع يتواجد فيه العديد من الممثلين الكوميديين في المدينة، ويتم تصويره في ستة عروض حية.

يشارك في المسلسل مع جون مولاني؛ ريتشارد كيند، وراجات سوريش.

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Say Nothing

تدور أحداث المسلسل حول أربعة عقود غير مستقرة خلال الاضطرابات في أيرلندا الشمالية، من خلال جين ماكونفيل، وهي أم عزباء لعشرة أطفال، تم اختطافها من منزلها عام 1972 ولم يرها أحد على قيد الحياة مرة أخرى. تتوالى الأحداث جنباً إلى جنب مع قصص أعضاء مختلفين في الجيش الجمهوري الأيرلندي، على مدار العقود الأربعة.

المسلسل من بطولة لولا بيتيكرو، هازل دوب، وإميلي هيلي.

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Elsbeth

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اسم المسلسل مأخوذ عن اسم البطلة إليزابيث تاسيوني المحامية الذكية غير التقليدية التي تعمل مع إدارة شرطة نيويورك للقبض على أغنى القتلة في نيويورك باستخدام وجهة نظرها الفريدة، وتقديم ملاحظات فريدة من نوعها.

المسلسل من بطولة كاري بريستون، كارا باترسون، ويندل بيرس.

Interview With the Vampire

في الموسم الثاني من المسلسل، يروي (لويس) سعي (كلوديا) للعثور على مصاصي دماء العالم القديم وسط خلفية أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية، ويخوضان من خلالها العديد من المغامرات المثيرة والشيقة والخطيرة.

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My Lady Jane

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تعيش السيدة جين غراي وزوجها غيلدفورد في عهد إدوارد، ابن هنري الثامن، فتجد جين نفسها فجأة ملكة متوجة بين عشية وضحاها وتصبح هدفاً للمجرمين الذين يريدون عرشها ورأسها.

المسلسل من بطولة إميلي بادر، إدوارد بلوميل، آنا تشانسيلور.

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