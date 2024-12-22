أسرار فهم لغة جسد حديثي الولادة وما عليك فعله

إشارات الطفل التي تقول لك "أنا متعب"

إشارات الطفل التي تقول لك "أنا متعب"

التحديق في المسافة

حركات متشنجة

التثاؤب

إثارة الضجة

مص الأصابع عند المولود

فقدان الاهتمام بالأشخاص أو الألعاب.

ما عليك فعله:

إشارات الطفل التي تقول لك "أنا جائع"

إصدار أصوات مص

اتجاه نحو الصدر.

ما عليك فعله:

إشارات الطفل التي تقول لك "أريد أن ألعب"

إشارات الطفل التي تقول لك "أريد أن ألعب"

عيون واسعة ومشرقة

التواصل البصري معك

ابتسامات

حركات سلسة

الأيدي الممتدة إليك.

ما عليك فعله:

إشارات الطفل التي تقول لك "أنا بحاجة إلى استراحة"

أداروا رؤوسهم بعيدًا عنك

التلوي أو الركل.

ما عليك فعله:

كيف تنمين مهارات طفلك المولود؟

كيف تنمين مهارات طفلك المولود؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2024 10:25 صباحاً - مع تعارفك أنت وطفلك، ستبدآن في التعرف على الإشارات وتحديد أفضل طريقة للاستجابة لإشارات طفلك الفردية. على سبيل المثال، قد يبدو طفلك الباكي مسترخيًا عندما تبتسمين له، أو قد يبدو أنه يحب الغناء والتحدث إليه أكثر. يساعدك هذا على معرفة كيفية الاستجابة في المرة التالية التي يبكي فيها طفلك.إنقد يتطلب التدريب، وستكون هناك أوقات لا تعرفين فيها ما يريده طفلك. في تلك الأوقات، من الجيد أن تتذكري أن الاستجابات الدافئة واللطيفة منك تساعد طفلك على الشعور بالأمان. كما أن استجاباتك تبني علاقتك بطفلك.وعندما تلاحظين لغة جسد طفلك وتستجيبين لها، يشعر طفلك بالأمان. وهذا يساعدك على بناء علاقة قوية مع طفلك. والعلاقة القوية معك أمر حيوي لنمو طفلك.يعطي جميع الأطفال إشارات حول ما يشعرون به وما يحتاجون إليه منك. لكن كل طفل يطور مزيجًا خاصًا به من الإشارات ليخبرك بما يشعرون به وما يريدونه، وإليك ما اكتشفه الأطباء والمتخصصون التربويون:تشمل علامات التعب عند الأطفال ما يلي:ضعي الطفل في الفراش عندما يشعر المولود بالنعاس شرط أن يكون مستيقظًا. واحرصي وضع حديثي الولادة على ظهورهم من أجل النوم إلا إذا نصحك الطبيب بطريقة أخرى أفضل للنوم تناسب احتياجات الطفل الطبية. وأزيلي البطانيات وغيرها من الأشياء الناعمة من سريره. فمن الجيد أن تبدأي في تدريبه على النوم .عندما يشعر طفلك بالجوع، فإنه قد يقوم بما يلي:في بعض الأحيان، لا تلاحظ الأم أي علامات لشعور الطفل بالجوع، ولكن هذا لا يعني أنه لا يشعر بالجوع، ولكنه قد يميل إلى النوم بصورة كبيرة، ولذلك يجب أن تهتم الأم بإيقاظه وإعطائه جرعات الحليب التي تساعده على النوم، حيث يحتاج الطفل الرضيع في هذه المرحلة إلى جرعات حليب تتراوح بين 8 إلى 12 مرة على الأقل خلال 24 ساعة، وهذا يعني.تشمل الإشارات التي تشير إلى أن طفلك مستعد للعب معك ما يلي:عندما تتعرفين على علامات "الاستعداد للعب" لدى طفلك، فهذا هو الوقت المناسب للابتسام والتحدث إلى طفلك. اللعب مع الطفل بسيط، فهو يتعلق بالتفاعلات بينك وبين طفلك.العبي معه لعبة الاستغماية وراقبي ما إذا كان يستطيع العثور على الأشياء التي تخفينها. يمكنك أن تخبئيها تحت قطعة قماش ثم تقولين: "أين تذهب؟" "هل لا زالت هنا"؟ "هل يمكنك العثور عليها"؟ ينبغي أن ترى زيادة في فضول الطفل واستعداده لاكتشاف ما حدث لهذا الشيء الذي أخفيته.إذا أراد طفلك أخذ استراحة مما يفعله الآن، فقد يقوم بما يلي:قد لا يكون الأطفال الذين يبلغون من العمر 4 أشهر أو أكثر مستعدين دائمًا لقيلولة بعد وقت اللعب عند المولود. في بعض الأحيان قد يرغبون في تغيير وتيرة أو نشاط ما بدلاً من ذلك. قد تكون قيلولة طفلك وقتًا للراحة بالنسبة إليك وإليه، ولكن محاولات تنويمه خلال النهار قد تكون على النقيض من ذلك تمامًا.وفري لطفلك طرقًا يستطيع بها النظر والسمع والحركات الطبيعية في الذراعين والساقين عند المولود بحرية ولمسك. تلامس البشرة يعتبر أيضًا من الأمور الجيدة للغاية ويمكن القيام به من وقت لآخر. ينبغي أن تري ذراعي طفلك وساقيه يتحركان بطريقة متقطعة. يتعلم طفلك ببطء كيفية التحكم في حركته.انظري في عيني طفلك، وابتسمي ردًا على ابتسامة الطفل عن طريق مراقبة تعبيرات وجهه. ينبغي أن تري طفلك يتفاعل بصورة إيجابية مع تعبيرات وجهك وحركاتك وإشاراتك. يتعلم طفلك التواصل ويبدأ في رؤيته يستجيب لك حتى قبل الولادة.هدئي طفلك ودلكيه واحتضنيه برفق. سوف ترين طفلك هادئًا وسعيدًا بأن يُحتضَن ويهدهد.لامسي جلدك بجلد طفلك من آنٍ إلى آخر. ينبغي أن تحسي بأن طفلك يشعر بالأمان وبالهدوء حين يلمس وجودك ويسمعه ويشمه.تحدثي إلى الطفل عن طريق نغمات صوتية جميلة و‘حديث الأطفال‘. ينبغي أن يتواصل الأب والأم مع طفلهما حديث الولادة. سوف تلاحظين أن طفلك يستطيع سماعك وسوف يبدأ في وقت قريب في حفظ كلماتك وترديدها.يمكنك تغيير نغمات صوتك برفق لكي تجعليها بطيئة أو سريعة، أو مرتفعة أو منخفضة، أو هادئة أو عالية. يمكنك مراقبة رد الفعل على وجه طفلك وجسمه وملاحظة تفاعله معك.ضعي الطفل على بطنه. هزي خشخيشة أو جرساً أمامه وارفعيها ببطء لمسافة قليلة. سوف يشجعه ذلك على رفع رأسه وكتفيه لكي يشاهدها تتحرك. سوف يساعد ذلك الطفل على تتبع حركة الخشخيشة بعينيه والتدرب على رفع رأسه وكتفيه. في الوقت نفسه، سوف يستمع إلى الصوت الذي تصدره الخشخيشة.*ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصصهل تتابعبن حركات الرضيع غير الطبيعية.. وكيف تفكين شفراتها؟!