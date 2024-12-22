شكرا لمتابعة خبر عن مواطن ينفجر غضبًا ويوجه رسالة لمن يترك أكواب القهوة بمدخل المترو .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صب أحد المواطنين غضبه في مقطع فيديو ظهر من خلاله موجهًا عن طريقه رسالة مهمة لمن يترك أكواب القهوة والطعام عند مدخل مترو الرياض دون رميها بسلة القمامة .

وجاء الشاب في المقطع معبرًا عن غضبه بسبب ترك أكواب القهوة والأطعمة عند مدخل المترو؛ بسبب منع الدخول بها ويطلب من الركاب الالتزام بوضع الأكواب في صناديق القمامة قبل ركوب المترو.

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث علّق أحدهم قائلاً:” الحل سهل حاويات بشكل أنيق لرمي العبوات وأكواب القهوة موزعه بكثرة قبل الدخول للمترو، ولو كانت موجوده الحاويات بشكل كافي وبمسارات الناس لما وجدناها بهذا الشكل .”