أفكار مبتكرة لهدايا مفيدة لطفلك في ليلة رأس السنة 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 ديسمبر 2024 10:25 صباحاً - لا يكتمل الاحتفال برأس السنة إذا لم تحضري هدية لطفلك، فلا شك أن أفضل الهدايا للأطفال خاصة من سن 5 إلى 8 سنوات هي تلك التي تتلاءم مع اهتماماتهم، وتتفق في الوقت نفسه مع طريقتنا في فهم التربية والأبوة، لذلك يجب على الأمهات أن يقدمن لأطفالهن هدايا في رأس السنة لا تجعلهم سعداء فحسب، بل تكون مفيدة أيضاً وتساهم في نموهم البدني أو المعرفي أو الاجتماعي وفيما يلي وفقاً لموقع "raisingchildren" عدة أفكار لهدايا يوم رأس السنة للأولاد والبنات وكيفية اختيارها .

كتب القصص الخيالية

الكتب من هدايا ليلة رأس السنة للأطفال - الصورة من موقع Freepik

تعد الكتب من الهدايا المناسبة للاحتفال بليلة رأس السنة للأطفال من سن 5 إلى 8 سنوات فهي مناسبة لجميع الأعمار، ولكنها أكثر أهمية في هذه المرحلة التي يتخذ فيها الصغار خطواتهم الأولى في عالم القراءة بمفردهم فهي تحفزهم على تنمية قدراتهم وعليك اختيار كتب القصص الخيالية التي تحتوي على الكثير من الرسائل الأخلاقية، كما يمكن للأمهات أيضاً اختيار الكتب التي تحتوي على صور شخصيات مثيرة وملونة.

ربما تودين التعرف إلى نصائح لاختيار الكتب المناسبة لعمر الطفل

الآلات الموسيقية

تعد الآلات الموسيقية من الهدايا التي يمكن تقديمها لطفلك، خاصة إذا كان طفلك من هواة الموسيقى فيعد تعلمها في سنوات ما قبل المدرسة أمراً أساسياً لتحفيز نشاط الدماغ واللغة والمهارات الحركية لدى طفلك.

على الجانب الآخر تعد الآلات الموسيقية خياراً رائعاً لهدايا رأس السنة للأطفال من سن 5 إلى 8 سنوات لأنها تجمع بين الترفيه والتعلم، لذلك اعتماداً على أعمارهم، يمكنك شراء لعبة موسيقية للأطفال مثل الجيتار الأول أو الإكسيليفون أو البيانو، أو شراء آلة موسيقية حقيقية مباشرة إذا كانوا أكبر سناً.

ألعاب الطاولة

تعد واحدة من أفضل الخطط لقضاء بعض الوقت في المنزل يوم رأس السنة هي ممارسة ألعاب الطاولة كعائلة فتتوفر المزيد من الألعاب المختلفة والممتعة والمدهشة والتي معها يطور الأطفال الانتباه والتركيز والقدرة على حل المشكلات، وفي كثير من الحالات، يتعلمون المفاهيم أو يطورون مهاراتهم الحركية.

كاميرا للأطفال

إن تقديم إحدى أفضل الكاميرات للأطفال لعام 2025 هو وسيلة لهم لتنمية شغفهم ليس فقط بالتصوير الفوتوغرافي، ولكن أيضاً للمراقبة والاستكشاف للبيئة المحيطة بهم كالحيوانات أو المناظر الطبيعية. باستخدام الكاميرا، يمكن للطفل أيضاً التقاط لحظات لا تُنسى، أو تصوير الأشخاص المفضلين لديه، أو الاحتفاظ بسجل للمذكرات اليومية.

يمكنك أيضاً تقديم حقائب أو قبعات أو أحذية أو ملابس تحمل الشخصيات المفضلة لدى الطفل، فغالباً ما يستمتع الأطفال بارتداء أشياء تحتوي على شخصيات من أفلامهم أو برامجهم التلفزيونية المفضلة.

المعدات الرياضية

تُعد أحذية التزلج على الجليد أو الدراجة أو لوح التزلج أو الكرة أو السكوتر أو مجموعة الملاكمة أو الترامبولين هدايا رائعة للأطفال في يوم رأس السنة، وستتيح هذه الهدايا الرياضية للأطفال بعام 2025 لهم التمتع بأسلوب حياة نشط وصحي، مما يساعد على تحسين نموهم وتطورهم و تقوية عضلاتهم و توازنهم. تزيد أيضاً ممارسة الرياضة من ثقة الأطفال بأنفسهم واحترامهم لذاتهم، إذ يواجه الطفل عدة مواقف أثناء ممارسة الرياضة تساعد على الشعور بالفخر بأنفسهم مثل دعم فريقه، أو كلمة تشجيع من المدرب، أو فوزه في اللعبة.

مستلزمات للحرف اليدوية

حاولي تقديم مستلزمات حرفية للأطفال في يوم رأس السنة - الصورة من موقع Freepik

حاولي تقديم مستلزمات حرفية للأطفال في يوم رأس السنة ومن أفضل أفكار المواد الحرفية ملصقات الحروف؛ القماش ومواد الرسم والتلوين مثل الفحم والألوان المائية والطين والنحت والبلاستيك والمقص والكرتون وألعاب الأوريجامي، إضافة إلى أن منحهم بعض المواد الإبداعية سيسمح لهم بتطوير خيالهم، وتدريب مهاراتهم الحركية الدقيقة، وإطلاق العنان للأفكار الجديدة، وتحسين مزاجهم، وقبل كل شيء، تنمية هواية جديدة منذ الطفولة المبكرة.

ألعاب العلوم والبرمجة

بصرف النظر عن الألعاب الفنية، تعد ألعاب العلوم والبرمجة أدوات مهمة لتعريف الأطفال بعالم التكنولوجيا والعلوم. فتعد الألعاب العلمية مثل التلسكوبات للأطفال، أو مجموعات التجارب الكيميائية، أو الروبوتات من الهدايا المناسبة، فهي تدعو الأطفال لاستكشاف مفاهيم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بطريقة ممتعة وتعليمية وهذا لا يوقظ فضولهم الطبيعي فحسب، بل يعلمهم أيضاً مبادئ البرمجة الأساسية والعلوم من خلال الأنشطة العملية المسلية.

كما تعمل الألعاب التعليمية أيضاً على تعزيز التعلم وتحفيز الإبداع والتفكير النقدي والمنطقي وحل المشكلات؛ كما أنها تعزز المهارات الحركية وتقوية احترام الذات.

قد يهمكِ الاطلاع على ألعاب أطفال تعليمية مفيدة

اللوازم المدرسية

يمكن للوازم المدرسية ذات التصميم الجذاب والتي تتميز بشخصيات الأطفال المفضلة أن تزيد من دافعية التعلم بالإضافة إلى ذلك، فإن الأدوات التعليمية الحقيقية مثل الكرات الأرضية الصغيرة أو الآلات الحاسبة المناسبة للأطفال أو مجموعات ملصقات الخرائط لتعليم الجغرافيا بطريقة تفاعلية، يمكن أن تكون أيضاً خيارات تعليمية مثيرة للاهتمام.

تجارب أو أنشطة ممتعة

في بعض الأحيان، أفضل الهدايا ليست أشياء، بل تجارب ممتعة لا تنسى وبعض خيارات الهدايا التي يمكن أن توفر تجارب مثيرة وتعليمية للأطفال تشمل:

تذاكر إلى مدينة الملاهي أو حديقة الحيوان : فهي تجربة مثيرة يمكن أن تكون أيضاً فرصة للأطفال للتعرف إلى الطبيعة والحيوانات.

: فهي تجربة مثيرة يمكن أن تكون أيضاً فرصة للأطفال للتعرف إلى الطبيعة والحيوانات. الفصول أو ورش العمل الإبداعية : مثل دروس الطبخ أو الفن أو الرقص التي يمكن للأطفال الالتحاق بها لتطوير مواهب ومهارات جديدة.

: مثل دروس الطبخ أو الفن أو الرقص التي يمكن للأطفال الالتحاق بها لتطوير مواهب ومهارات جديدة. الذهاب في رحلة: يمكن أن تكون الرحلة إلى مكان ممتع، مثل الشاطئ أو الجبال أو المتنزه، بمثابة هدية لبداية سنة جديدة لا تُنسى.

يعد تقديم هدايا رأس السنة المناسبة للأطفال طريقة رائعة لإظهار المودة مع توفير الفرص لهم للنمو والتعلم. من خلال اختيار الهدايا التي تناسب اهتمامات طفلك ومرحلة نموه.

يجب الانتباه أنه من الألعاب التعليمية إلى التجارب التي لا تنسى، هناك العديد من الخيارات لهدايا رأس السنة 2025 التي يمكن أن تجلب الشعور بالسعادة لطفلك.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.