شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يدعم المخترع الصغير صاحب ابتكار نظارة ذكية للمكفوفين والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 ديسمبر 2024 02:06 م

حرص وزير الشباب والرياضة على دعم وتكريم أنطونيوس ماجد المخترع الصغير صاحب ابتكار النظارة الذكية للمكفوفين، في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بدعم المواهب الشابة وتشجيع الابتكار.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن المخترع الصغير هو نموذج مشرف للشباب المصري المبدع، وابتكاره للنظارة الذكية وابتكارات أخرى، يعد إنجازًا يثبت قدرات شبابنا على إيجاد حلول تكنولوجية للتحديات اليومية.

وقال صبحي، "نلتزم بتوفير كل الدعم اللازم له ولغيره من المبدعين من خلال برامجنا وأنشطتنا، لإبراز مواهبهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع حقيقية تخدم الوطن".

فيما عبرت أسرة المخترع انطونيوس عن شكرها وتقديرها العميق للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي استقباله وتكريمه، وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة.