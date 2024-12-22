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العدوان على غزة.. استشهاد 4 فلسطينيين في غارة على منزل وسط القطاع

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واس - غزة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في غارة إسرائيلية الليلة، استهدفت منزلًا شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في القطاع.
وفي شمال قطاع غزة، أصيب عدد من المرضى وأحد الكوادر الطبية في مستشفى كمال عدوان، جراء إطلاق النار والقصف الإسرائيلي المكثف على جميع أقسمها.
الدمار يخيم على قطاع غزة جراء العدوان المستمر- أ ف ب

العدوان على غزة

كما أشارت المصادر الطبية إلى تعطل عدد من الأجهزة الطبية، جراء القصف العنيف الذي تتعرض له المستشفى بشكل غير مسبوق.
قصف متواصل من الاحتلال على غزة - أرشيفية
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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