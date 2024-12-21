شكرا لقرائتكم خبر عن من مخلفات الاحتلال.. استشهاد طفل فلسطيني بانفجار لغم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد طفل فلسطيني، بانفجار لغم من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، في منطقة الرشايدة بمدينة بيت لحم في الضفة الغربية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وفي موضوع آخر، هاجم عشرات المستوطنين اليوم، قرية برقة شرق رام الله، واعتدوا على المزارعين، ترافق ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية، وداهمت منازل الفلسطينيين واعتدت على سكانها. العدوان على غزة من ناحية أخرى، استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف تجمعًا للفلسطينيين على شاطئ بحر مدينة غزة.

ليرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 17 شهيدًا، بينهم أطفال ونساء وفق المصادر الطبية الفلسطينية.

ويتواصل القصف المدفعي والجوي المكثف على مناطق متفرقة في القطاع، فيما وصلت قوات الاحتلال عمليات تدمير وحرق المنازل في مخيم جباليا وبيت لاهيا ومحيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع المحاصر للشهر الثالث على التوالي.